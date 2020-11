Zorgpremies 2021: hogere premies en grote verschillen

CZ

CZ verhoogt de premies van alle 3 haar zorgverzekeringen. Vorig jaar was CZ nog de enige van de 4 grote verzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) die de premies van alle 3 haar verzekeringen liet dalen.

Vooral de premiestijging van de restitutiepolis valt op. In 2021 betaal je hier maandelijks ruim €11 meer voor. Dat is de hoogste stijging in premie bij de grote 4 zorgverzekeraars.

De premies voor 2021

Selecte naturapolis: €123,10 per maand (2020: €114,95)

Normale naturapolis: €129,60 per maand (2020: €120,95)

Restitutiepolis: €138,50 per maand (2020: €127,45)

Menzis

De premies van de meest gekozen naturapolis en de restitutiepolis van Menzis kosten in 2021 maandelijks €7 meer. De selecte naturapolis stijgt met €6 op maandbasis. De restitutiepolis van Menzis is daarmee de duurste verzekering van de grote 4. De selecte naturapolis de goedkoopste.

De premies voor 2021

Selecte naturapolis: €117 per maand (2020: €111)

Normale naturapolis: €130 per maand (2020: €123)

Restitutiepolis: €140 per maand (2020: €133)

VGZ

VGZ verhoogt de premies voor beide verzekeringen met €4,50 op maandbasis. De naturapolis van VGZ is daarmee de goedkoopste reguliere naturapolis van de 4.

De premies voor 2021

Naturapolis: €124,45 per maand (2020: €119,95)

Restitutiepolis: €132,20 per maand (2020: €127,70)

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis verhoogt de premies van de budgetpolis en die van de restitutiepolis met €5 op maandbasis. De naturapolis gaat €3 per maand meer kosten.

De premies voor 2021

Budgetpolis: €120,95 (2019: €115,95)

Naturapolis: €128,45 (2019: €125,45)

Restitutiepolis: €139,95 (2019: €134,95)

Zorgverzekeringen vergelijken Zit je goed of stap je over? Met de Zorgvergelijker vind je in een paar stappen de zorgverzekering die het beste bij je past. Vergelijk op dekking, prijs en kwaliteit en beslis of je nog goed zit. Naar de Zorgvergelijker

Overige verzekeraars

Premiestijgingen zijn niet voorbehouden aan de 4 grote verzekeraars. Ook alle andere zorgverzekeraars verhogen de premies, op Besured na. De netto-premie van Besured daalt van €115,25 in 2020 naar €114,85 in 2020.

De premie van DSW werd traditiegetrouw een week na Prinsjesdag al bekendgemaakt. Die stijgt in 2021 met €6,50 op maandbasis: van €118 in 2020 naar €124,50 in 2021.

Duurste en goedkoopste

De goedkoopste verzekering van 2021 is de budgetpolis van ZEKUR, met een maandpremie van €105,95.

De duurste zorgverzekering van 2021 is die van de Amersfoortse. Voor de restitutiepolis van deze verzekeraar betaal je in 2021 maandelijks €147,95. Dat maakt het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering €42 per maand. Let wel: in het ene geval heb je hiervoor een budgetpolis, in het andere geval een restitutiepolis.

Bekijk hier het volledige premieoverzicht voor de basisverzekeringen van 2021.