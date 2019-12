Reviews van zorgverzekeringen

Ik heb complexe PTSS met een DIS-stoornis waar ik zware therapie voor krijg, al 3 jaar 3 tot 4 dagen per week in een andere stad. Ik ging eerst met OV maar dat gaat niet zo lekker als je een zware paniekstoornis hebt. Dus taxivervoer aangevraagd volgens de hardheidsclausule. Geen probleem voor Menzis, elke 6 maanden dien ik een aanvraag in en dat wordt elke keer binnen 2 weken goedgekeurd. Ook als ik 2x op een dag naar therapie moet is dat geen probleem, ik kan gewoon 2 retour ritten op 1 dag reserveren. Nu wil ik overstappen naar een andere therapie in mijn eigen stad en als ik de klantenservice van Menzis bel doen ze erg hun best mij duidelijk antwoord te geven en zoeken samen met mij naar de beste oplossing. Ook met mijn extra tandverzekering nooit problemen, alles wordt netjes vergoed. Ik ben juist heel erg blij met Menzis, ook al ben ik in het verleden 'wanbetaler' geweest, Menzis helpt mij altijd heel erg goed en zou geen andere verzekering willen.