Tevredenheid over zorgverzekeraars

Ieder jaar vullen ruim 10.000 panelleden een vragenlijst in over de ervaringen met hun zorgverzekeraar. Over welke zorgverzekeraar zijn we het meest tevreden? Lees hier de resultaten.

Resultaten zorgmonitor 2017

Opnieuw is gevraagd wat panelleden van de service van hun zorgverzekeraar vinden. De gemiddelde score van de zorgverzekeraars is een 7,5. Wederom scoren de kleinere verzekeraars het best:

Resultaten Zorgmonitor 2012 - 2016

Over het algemeen zijn de panelleden erg tevreden over de service van hun zorgverzekeraar. Gemiddeld krijgen verzekeraars over de afgelopen 5 jaar een 7,6 voor hun dienstverlening. De panelleden moeten, in de zogenoemde zorgmonitor, vragen beantwoorden over onder andere de klantenservice van de zorgverzekeraar, hoe de verzekeraar de rekeningen afhandelt en wat ze vinden van de informatievoorziening. Opvallend is dat de kleinere zorgverzekeraars het beste uit de bus komen:

Verzekeraar Oordeel DSW 8,1 ONVZ 8,1 PNOzorg 8,1 CZdirect 8,0 Zorg en Zekerheid 7,9

De hekkensluiters horen juist tot de grote zorgverzekeraars:

Verzekeraar Oordeel Delta Lloyd/IZZ/Menzis/Zilveren Kruis 7,4 Avéro Achmea 7,3 VGZ 7,2

Feiten Zorgmonitor 2012 - 2016

De toppers en hekkensluiters waren min of meer hetzelfde. Alleen in 2013 en 2014 stond CZdirect in de top-3, ten koste van PNOzorg en DSW.

De hoogste score ooit was voor PNOzorg. In 2012 scoorde deze verzekeraar een 8,6.

90% heeft nooit problemen met het uitbetalen van zorgkosten door de verzekeraar.

Steeds meer mensen kiezen voor een verhoogd eigen risico. Van 6% in 2012 tot 12% in 2016.

Ruim tweederde van de verzekerden is collectief verzekerd.

Ruim tweederde is nog nooit overgestapt naar een andere zorgverzekering. Belangrijkste reden is tevredenheid met de huidige verzekeraar.

Panelleden willen steeds meer zelf hun zorgverlener bepalen. In 2013 was dat 80%, in 2016 is dat 88%.

Voor steeds meer mensen is de beperking van de keuzevrijheid door de zorgverzekeraar een reden om over te stappen. Van 47% in 2013 tot 61% in 2016.

