a.s.r. zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van a.s.r. vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een a.s.r. zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

Over a.s.r. zorgverzekering

De ASR verzekeringsgroep ontstond in 1997 nadat het concern Stad Rotterdam, Europeesche Verzekeringen en De Amersfoortse overnam. De naam ASR (tegenwoordig a.s.r.) is een samenvoeging van Amersfoortse en Stad Rotterdam. In 2000 nam de Fortis groep de ASR Verzekeringsgroep over. Sinds oktober 2008 is ASR (door de nationalisatie van Fortis) in handen van de Nederlandse staat. Online verzekeraar Ditzo maakt onderdeel uit van de ASR verzekeringsgroep.