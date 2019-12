Winsten en reserves zorgverzekeraars

Hoewel de winsten van zorgverzekeraars zijn gedaald, zijn ze nog fors hoger dan wettelijk vereist. Op basis van de jaarcijfers van de zorgverzekeraars over het jaar 2015, heeft de Consumentenbond de verschillen in de financiën tussen de 4 grootste zorgverzekeraars (Achmea, CZ, VGZ en Menzis) in kaart gebracht.

Bekijk voor de uitgebreide resultaten van dit onderzoek het rapport Zorgverzekeraars in 2015 (pdf).

Hoge reserves

De zorgverzekeraars hebben, naast de reserves die de wet voorschrijft, ruim 3,3 miljard extra op de plank liggen. Toch lijkt het erop dat de premies in 2017 fors hoger worden, al blijft het eigen risico voor het eerst sinds 2008 gelijk.

Kleinere resultaten, grotere reserveringen

De 4 grote zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ hebben een stuk minder positieve resultaten gepresenteerd dan in 2014. In totaal is het totaalresultaat meer dan gehalveerd ten opzichte van 2014. Met name CZ en Menzis zagen een forse daling in nettoresultaat. Deze terugval wordt veroorzaakt door negatieve verzekeringsresultaten én grotere premietekortvoorzieningen voor 2016.

Moeten we ons, nu de winsten teruglopen, zorgen maken dat zorgverzekeraars straks geen geld meer hebben? Zeker niet. Hoewel ze in 2015 minder reserves opbouwden, potten ze toch 307 miljoen op. Ook van de 1,1 miljard die verzekeraars reserveerden om tekorten op te vangen, is het leeuwendeel niet gebruikt. Ze hebben dus veel geld over, alleen niet onder de streep op de jaarrekening. De winst lijkt lager dan die daadwerkelijk is doordat de verzekeraars een deel van dit geld via een boekhoudkunstje al eerder opzij zetten. De vraag is natuurlijk of de reserveringen zo hoog moeten zijn. Het geld dat de zorgverzekeraars daarvoor in 2014 apart zetten, was ruim voldoende om de tekorten in 2015 op te vangen. Toch kozen ze ervoor om in 2016 nóg meer geld apart te houden.

Grote verschillen tussen labels

Avéro Achmea, Interpolis, OZF en Zilveren Kruis (allemaal van het concern Achmea), VGZ en Univé (concern VGZ) en Delta Lloyd (concern CZ) lukt het niet een voldoende te scoren op het oordeel van de Consumentenbond over hoe zij met het premiegeld van de consument omgaan. Anderzorg, Azivo en Menzis (concern Menzis), Ohra en CZ (concern CZ), FBTO en De Friesland (concern Achmea) en IZZ, IZA en UMC (concern VGZ) lukt het wel een voldoende te scoren. Met name het Menzis-label Anderzorg scoort erg goed. Zij houden relatief weinig reserves achter en hanteren tegelijkertijd lage premies.

Benieuwd onder welk concern jouw verzekeraar valt? Bekijk hier welk label bij welk concern hoort.

Premiestijging

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie voor de basisverzekering in 2017 met €9,25 per maand. De Consumentenbond is verbaasd over deze stijging, ook omdat het kabinet uitging van een verhoging van €3,50. Uit ons onderzoek naar de cijfers van 2015 blijkt dat de reserves van de verzekeraars hoog genoeg zijn. Er is dus geen reden voor de grote 4 (CZ, VGZ, Achmea, Menzis) om het voorbeeld van DSW te volgen. Wij verwachten dat zorgverzekeraars er alles aan doen om de premiestijging te beperken en goed te verantwoorden.

Lees meer over winsten en reserves van zorgverzekeraars op onze actiepagina Premiejagen.