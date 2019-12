Winsten en reserves zorgverzekeraars

Waar zorgverzekeraars in eerdere jaren nog enorme winsten en torenhoge reserves boekten, blijken de verzekeraars over 2017 forse verliezen te hebben geleden. Daarnaast teerden ze stevig in op hun reserves. Toch hebben zorgverzekeraars nog fiks meer geld op de plank liggen dan nodig. De Consumentenbond bekeek de jaarcijfers van zorgverzekeraars over het jaar 2017 en bracht de verschillen in financiën tussen de grootste verzekeraars in kaart.

Zware verliezen

Over 2017 hebben de zorgverzekeraars zware verliezen geleden. Achmea kreeg met een verlies van een kleine 240 miljoen euro de grootste klap te verwerken. Ook CZ en VGZ belandden met hun financieel resultaat in de rode cijfers. Zij noteerden verliezen van ruim 140 miljoen euro (CZ) en bijna 107 miljoen euro (VGZ).

Zorgverzekeraar Menzis is de enige van de grote 4 verzekeraars die een winst noteerde (45,4 miljoen euro). Ook DSW bleef met een positief resultaat van 22,4 miljoen euro uit de rode cijfers.

In totaal komt dat neer op historisch verlies van 418 miljoen euro voor de genoemde verzekeraars samen. Overigens wegen deze verliezen nog lang niet op tegen de winsten die de jaren ervoor zijn behaald.

Stijgende zorgkosten

De belangrijkste oorzaak van de zware verliezen is de stijging in zorgkosten. Over de periode 2014-2017 stegen de zorgkosten met ruim 15% (van 37 miljard in 2014 tot bijna 43 miljard in 2017).

Oorzaken van de stijgende zorgkosten:

Dubbele vergrijzing: Nederland telt steeds meer ouderen én ouderen worden ouder

Nederland telt steeds meer ouderen én ouderen worden ouder Medisch-technologische ontwikkelingen : nieuwe behandelingen en medicijnen zijn vaak duur

: nieuwe behandelingen en medicijnen zijn vaak duur Meer assertieve bevolking: mondige burgers vragen bijvoorbeeld om second opinions

Reserves

De afgelopen jaren streed de Consumentenbond met de actie Premiejagen tegen het onnodig oppotten van reserves door zorgverzekeraars. Sinds de piek in 2015 nemen de reserves van zorgverzekeraars inderdaad af. Toch hebben ze nog steeds meer op de plank dan wettelijk noodzakelijk. In totaal hebben de 5 genoemde zorgverzekeraars een overschot van 2,4 miljard.

De Consumentenbond vindt dat reserves van zorgverzekeraars niet hoger hoeven zijn dan wettelijk vereist. Het geld dat over is, kan én moet terug naar de consument. Als verzekeraars hun reserves in 4 jaar doen afnemen tot het wettelijk noodzakelijke niveau, kan er per jaar tussen de €35 en €60 terug naar de premiebetaler. Deze bedragen zijn weliswaar niet genoeg om premiestijgingen te voorkomen, maar bieden wel ruimte ze te beperken.

Rapport winsten en reserves zorgverzekeraars

Dieper in de cijfers van zorgverzekeraars duiken? Benieuwd naar de resultaten van de kleine verzekeraars (labels) binnen de grote concerns? Of wil je meer weten over hoe kostenefficiënt de verschillende zorgverzekeraars werken? Lees dan het volledige rapport ‘Onderzoek winsten en reserves zorgverzekeraars 2018’ (PDF).

