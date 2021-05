Geproefd: vegan spareribs voor op de bbq

Wat is het?

Een plantaardig alternatief voor spareribs. Inclusief marinade. Het is verkrijgbaar bij Albert Heijn voor €3,49 per 190 gram. Daarmee is wat prijziger dan spareribs van vlees. Maar vergeet niet: bij de vleesvariant betaal je ook voor het bot, en dat eet je natuurlijk niet op.

Smaakt het naar spareribs?

Niet echt. Het heeft meer weg van een Carrero of Mexicano. Dat zit ‘m vooral in de structuur. Die lijkt meer op gemalen vlees, dan op vlees direct van het bot. Als je van kluiven houdt, biedt deze vegan optie ook geen uitkomst. Er zit immers (en gelukkig) geen nepbot in. Het enige wat wel aan spareribs doet denken, is de zoete marinade. Al met al is het best lekker, maar de vergelijking met spareribs is ver te zoeken.

Bereiding van de vegan spareribs

Voor het ultieme zomergevoel kun je ze bereiden op de barbecue. Maar bereiden in de pan is ook een optie. De bereidingstijd neemt in beiden gevallen zo’n 10 minuten in beslag. Kijk bij het bakken wel uit dat het product niet aanbrandt. Dat gebeurt vrij snel. Sowieso hoef je vleesvervangers meestal niet op hoog vuur te bakken. Je hoeft ze namelijk niet dicht te schroeien, zoals bij vlees het geval is.

Voedingswaarde

Naast naar smaak keken we naar de voedingswaarde. Hiervoor vergelijken we het product met de vleesvariant. Ook bekijken we of er voldoende voedingsstoffen inzitten om het een volwaardige vleesvervanger te kunnen noemen. Op het laatste schiet het product wat tekort: het bevat te weinig eiwit. Wel is er genoeg ijzer en vitamine b12 toegevoegd. Stoffen die van nature in vlees zitten.