Peulvruchten- en groenterijst geproefd

Deze alternatieven voor rijst zijn gemaakt op basis van peulvruchten en groente. Ze zijn te koop bij Jumbo en Plus voor €2,59 per 300 gram. Je vindt ze in het rijstschap. Er zijn twee varianten:

100% linzen- en wortel (95% rode linzen en 5% wortel)

100% erwten en courgette (95% erwten en 5% courgette

De bereiding is grotendeels gelijk aan die van rijst. Je kunt het ook in soortgelijke gerechten gebruiken.

Meer voedingsstoffen dan rijst

Beide varianten bevatten meer voedingsstoffen dan gewone rijst of zilvervliesrijst. Dit komt omdat ze grotendeels bestaan uit peulvruchten. Die zijn van nature rijk aan bijvoorbeeld vezels en eiwitten. Deze producten vallen dan ook in de Schijf van Vijf, net als zilvervliesrijst. Witte rijst is een minder gezonde optie omdat het weinig vezels bevat.

Bewerkte groente

Of deze rijstvervangers net zo gezond zijn als onbewerkte groente en peulvruchten blijft de vraag. In onderzoeken naar gezondheidseffecten van groente is gekeken naar groenten die niet of minimaal bewerkt zijn. Daar vallen bewerkte producten zoals deze groente-innovatie niet onder.

Bron van vezels

Met 8 tot 9 gram vezels per 100 gram zijn beide varianten groenterijst een bron van vezels. Ter vergelijking: in onbereide witte rijst zit per 100 gram 1,3 gram vezels. Zilvervliesrijst doet het iets beter met 3 gram vezels.

Eiwitrijk

Beide varianten peulvruchten- en groenterijst bevatten vrij veel eiwit. Per 100 gram onbereid product zit er 22 gram eiwit in. Ter vergelijking: in onbereide witte rijst zit per 100 gram 7 gram eiwit. En in zilvervliesrijst 8,5 gram.

Niet zo lekker

Een aantal proevers bereidde de producten en gaven hun mening. Slechts 8 van de 21 proevers vinden de erwten- en courgettevariant lekker. Ook de linzen- en wortelvariant valt niet in de smaak: maar 8 van de 23 proevers zijn enthousiast. Slecht een enkeling wil deze producten vaker kopen: ‘niet lekker en veel te duur’ laat een niet zo enthousiaste proever weten.

Glutenvrij

Op de verpakkingen staat ‘gluten-free’. Het klopt dat deze producten geen gluten bevatten. Maar dat is geen meerwaarde ten opzichte van witte- of zilvervliesrijst. Want daar zitten van nature ook geen gluten in.

Handig

De smaak is niet top. Maar een aantal proevers geeft wel aan het een handig product te vinden. ‘ Fijn ter afwisseling’ en ‘door de neutrale smaak overal voor te gebruiken’ worden als pluspunten genoemd. De proevers maakten dan ook allerlei gerechten met de groenterijst. Van nasi en bonenschotels tot curry’s en wokgerechten.

