Geitenmelk als alternatief voor koemelk?

Als je koemelkallergie hebt, kun je wel geitenmelk drinken

Fabel

Bij een koemelkallergie reageert het afweersysteem op de eiwitten in koemelk. De eiwitten in geitenmelk zijn iets anders dan de eiwitten in koemelk. En al gebeurt het niet altijd, eiwitten uit geitenmelk kunnen ook een ernstige allergische reactie uitlokken bij mensen met een koemelkallergie. Overleg daarom eerst met een diëtist of arts voordat je het probeert.

Omdat er ongeveer evenveel lactose in geitenmelk zit als in koemelk, is geitenmelk geen optie bij een lactose-intolerantie. Wel wordt yoghurt vaak beter verdragen, omdat daar minder lactose in zit dan in melk.

Geitenmelk bevat meer essentiële vetten dan koemelk

Feit

De (gepasteuriseerde) geitenmelk in de winkel is meestal volle geitenmelk. Met zo’n 4 gram vet per 100 milliliter is het ongeveer even vet als volle koemelk.

De vetzuursamenstelling van geitenmelk is iets anders dan die van koemelk. Dat zorgt ook voor de typische smaak aan geitenmelk. Er zit in geitenmelk 2 keer zoveel alfa-linoleenzuur (ALA) en linolzuur als in koemelk. Omdat ons lichaam deze vetten niet zelf kan maken, en dus uit het eten moet halen, heten ze essentiële vetzuren. Deze vetzuren zijn goed voor het hart en de bloedvaten.

Alfa-linoleenzuur (ALA) en linolzuur zit vooral in lijnzaad- en zonnebloemolie. Daar zit dan ook veel meer in: een eetlepel olie kun je vergelijken met een beker geitenmelk.

Geitenmelk bevat meer vitamines en mineralen dan koemelk

Fabel

Wat betreft vitamines en mineralen lijkt geitenmelk erg op koemelk. Er zit bijvoorbeeld ongeveer evenveel calcium, magnesium, fosfor en zink in als in koemelk. Ook de vitamines zijn grotendeels vergelijkbaar. In geitenmelk zit wat minder foliumzuur en vitamine B12 dan in koemelk. Ook zit er geen bètacaroteen in, waardoor de melk wat witter is. Het bètacaroteen dat een gele kleur geeft, is in geitenmelk namelijk al omgezet in vitamine A (retinol). Dat maakt trouwens niet uit voor de gezondheid: ons lichaam zet de bètacaroteen uit koemelk zelf om in vitamine A.

Wellicht worden de mineralen in geitenmelk beter opgenomen. Dat is in elk geval bij dieren zo. Er is veel onderzoek gedaan bij ratten, maar hoe het bij mensen is, is nog niet voldoende uitgezocht.

Geitenmelk is beter verteerbaar dan koemelk

Fabel

Van geitenmelk wordt vaak gezegd dat het beter verteerbaar is dan koemelk. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs voor een betere vertering van geitenmelk bij mensen. Sowieso is de vertering van koemelk voor de meeste mensen niet zo'n probleem. Als dat wel zo is, dan maakt geitenmelk niet zo'n verschil. Mensen met bijvoorbeeld chronische darmontsteking verdragen vaak helemaal geen melk.

Als reden voor die betere vertering wordt vaak genoemd dat de vetmoleculen kleiner zijn in geitenmelk. Dit klopt, maar dit geldt alleen voor rauwe melk. De koemelk in de winkel is gepasteuriseerd en gehomogeniseerd waardoor de vetdeeltjes kleiner worden. Dat verschil is dus te verwaarlozen.

Peuters kunnen beter geitenmelk drinken

Fabel

Voor peuters is geitenmelk nauwelijks beter dan koemelk. In beide soorten melk zit ongeveer hetzelfde aan voedingsstoffen. Ook zit er niet meer ijzer, vitamine D of visvetzuren in geitenmelk. Dit zijn stoffen die belangrijk zijn voor jonge kinderen. Want als peuters iets te kort komen, is het vaak ijzer, vitamine D of visvetten.

Er zit iets meer ijzer in geitenmelk en dat wordt bij ratten wat beter opgenomen. Het is onduidelijk of dit bij mensen ook zo is, dat is niet onderzocht.

Hoe dan ook, geitenmelk zet qua ijzer geen zoden aan de dijk met 0,3 milligram per glas. Met een boterham met ijzer verrijkte appelstroop krijg je al 10 keer zoveel ijzer binnen. Verder zit er ook ijzer in rundvlees, groene groente, noten en pinda’s.

Flesvoeding van geitenmelk is beter dan 'gewone' flesvoeding

Fabel

Tot je baby 1 jaar is, mag hij nog geen gewone geitenmelk drinken. Wel is er voor baby’s zogenaamde zuigelingenvoeding (flesvoeding) op basis van geitenmelk op de markt. Denk aan de merken Kabrita of Nanny Care. Dat is echter geen betere voeding dan ‘gewone’ flesvoeding, die van koemelk gemaakt is. Uit onderzoek blijkt dat baby’s er niet beter van groeien en zich ook niet anders ontwikkelen. Ook wordt de melk niet beter verteerd en geeft het even vaak klachten zoals krampjes.

In het verleden claimden fabrikanten weleens dat geitenmelk beter verteerbaar is. Maar dit is niet bewezen en mag daarom ook niet op de verpakking staan.

