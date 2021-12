Geproefd: bananenbloesem van Fairtrade Original

Wat is het?

Bananenbloesem in blik bestaat uit het hart van de paarse bloem die onderaan een bananentros groeit. Het is ingeblikt samen met water, zout en wat citroenzuur. Bananenbloesem van het merk Fairtrade Original is verkrijgbaar bij Albert Heijn voor €2,59 per 500 gram (€5,18 per kilo). Het uitlekgewicht is 280 gram (€9,30 per kilo). Fairtrade Original beschrijft bananenbloesem als een goed alternatief voor vis omdat de bite erop zou lijken. Ingeblikte banenbloesem van andere merken is ook online of bij Aziatische winkels verkrijgbaar.

Hoe gebruik je het?

Je kunt de bananenbloesem stomen of koken. Het neemt goed smaken op, dus het is heel geschikt om te marineren. Op de website van Fairtrade Original staan een aantal recepten zoals: visvrije makreelsalade, vegan viskoekjes en gele curry met bananenbloesem. Wij probeerden de bananenbloesem in een curry en als vega vissticks.

Hoe smaakt het?

Praktisch nergens naar. De smaak is heel neutraal en valt daarom niet op in recepten. Het neemt vooral de smaak van kruiden op. De structuur zou op vis moeten lijken, maar het heeft na bereiding meer weg van groente, zoals een artisjokhart.

Voedingswaarde

De voedingswaarde lijkt erg op die van groente. Laag in calorieën, vet en suiker. Er is wel 0,5 gram per 100 gram zout aan toegevoegd. Het lijkt qua voedingswaarde en bereidingswijze daarmee ook erg op jackfruit. Bananenbloesem is best gezond te noemen, maar qua voedingswaarde is het zeker geen volwaardige visvervanger. De belangrijke omega 3-vetzuren die in vis zitten ontbreken.

Die vetzuren zijn juist de reden dat het Voedingscentrum aanbeveelt minimaal 1 keer in de week vette vis te eten. Ook zit er nauwelijks eiwit in bananenbloesem. Qua voedingswaarde is het dus niet geschikt om de wekelijkse aanbevolen portie vette vis te vervangen. Maar verder is het een prima caloriearm product om in gerechten te verwerken.

Duurzaamheid

Plantaardige voeding is milieuvriendelijker en duurzamer dan dierlijke voeding. Dus vis vervangen voor bananenbloesem is wat dat betreft een goed idee. Desondanks blijft het een tropisch product, en dat kan weer minder duurzaam zijn dan producten die dichter bij huis geteeld worden. Daar tegenover staat dat het om een bijproduct van de bananenteelt gaat. Gebruik van bijproducten of reststromen voorkomt verspilling. De verpakking van de banenbloesem (blik) is recyclebaar..

Opvallend: géén fairtrade keurmerk

Gek genoeg draagt de bananenbloesem van het merk Fairtrade Orgininal géén Fairtrade keurmerk. De producent geeft aan dat het fairtrade aanbod (nog) niet groot genoeg is. Zij kopen daarom ook niet-Fairtrade bananenbloesem uit Thailand in. Zodra de fairtrade productie voldoende opgeschaald is zal het keurmerk op de verpakking worden toegevoegd. Zo is te lezen op de website van Fairtrade Original. Vreemd, want op de website staat onder het kopje met veel gestelde vragen ook het volgende: ‘Wij zijn licentiehouder van Stichting Max Havelaar en voeren hun Fairtrade keurmerk op alle producten in ons assortiment.’.