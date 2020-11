Geproefd: pizza’s Margherita met groentebodem

Twee varianten

We probeerden de volgende 2 soorten:

Magioni Margherita master

Bodem van paprika, volkorenmeel en bloem

Bevat 45% groente, 155 gram per pizza.

Verkrijgbaar bij Albert Heijn (€5,65) en Jumbo (€5,37)

Dr. Oetker Yes it’s PIZZA! Cauliflower Base

Bodem van tarwebloem en bloemkool

Bevat 50% groente, 165 gram per pizza

Verkrijgbaar bij Albert Heijn (€3,55), Jumbo (€3,20) en Plus (€3,55)

Hoe smaakt het?

Beide pizza’s zijn lekker en rijkelijk belegd. De pizza van Magioni is ook erg rijk van smaak en heeft iets licht pittigs. De ovengedroogde tomaatjes zijn een erg smakelijke toevoeging. De bodem is wel vrij dik en wat zompig.

Dr. Oetker’s bloemkoolvariant is ook niet verkeerd, maar wel minder spannend qua smaak. De mozzarella maakt mooie kaasslierten. En de bodem is prima krokant. Je merkt eigenlijk niet dat een gedeelte uit bloemkool bestaat.

Wat is het?

Het zijn pizza Margherita’s (tomaat- en mozzarellatopping) met een groentebodem. Bij Dr. Oetker is een deel van het bloem voor de bodem vervangen door bloemkool. Bij Magioni is een deel vervangen door paprika. Daarmee verschillen ze van andere pizza Margherita’s die we onlangs testten.

Voedingswaarde

De pizza’s bevatten meer groente en mede daardoor wat meer vezels dan gewone pizza’s. De pizza’s zijn wel vrij zout. Dat is dan weer niet zo gezond.

Groente

De pizza’s bevatten ruim 2 keer zoveel groente als gewone pizza’s Margherita. Ter vergelijking: in varianten zonder groentebodem zit zo’n 70 gram groente. Het Voedingscentrum geeft aan dat een gezonde avondmaaltijd minimaal 150 gram groente moet bevatten. De groentebodem pizza’s voldoen daar beiden aan.

Vezels

In een gewone pizza Margherita zit ongeveer 2 gram vezel per 100 gram (6 à 7 gram per pizza). Bij de bloemkoolvariant van Dr. Oetker is dat 2,3 (7,4 gram per pizza). De paprikavariant van Magioni bevat per 100 gram 3,4 vezels (11,6 gram per pizza). Het vezelgehalte is hier ook wat hoger door het gebruik van volkorenmeel.

Zout

De bloemkoolpizza van Dr. Oetker bevat bijna 1 gram zout per 100 gram pizza (3 gram per pizza). Dat is voor een hele pizza de helft van de dagelijkse maximaal aanbevolen hoeveelheid en net zoveel als in gewone pizza’s. Niet zo gezond dus. Magioni doet het iets beter met 0.71 gram zout per 100 gram pizza (2,46 gram per pizza).

Calorieën

Een Margherita pizza met gewone bodem bevat al snel zo’n 800 kilocalorieën. De Dr. Oetker bloemkoolvariant zit er met 672 per pizza wat onder. Ook de Magioni variant is met 647 kilocalorieën minder calorierijk. Let wel op de verpakking: daar staat groot '324 calories' op (voor een halve pizza).

Toevoegingen

Beide pizza’s bevatten een aantal toevoegingen die je misschien niet verwacht. Zo zit er in de Dr. Oetker bloemkoolpizza champignonpoeder. Dat verwacht je eerder bij een pizza fungi. De Magioni Margherita pizza dankt zijn kleurrijke bodem niet alleen aan de paprika: het bevat ook de rode kleurstof annatto.

Vegetarisch

Beide pizza’s bevatten kaas gemaakt met plantaardig (microbieel) stremsel. Daarmee passen ze in een vegetarisch dieet.