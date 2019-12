Mozzarella: koemelk of buffelmelk?

Test|Over mozzarella valt een eeuwige strijd te voeren. In Italië zweert men bij de originele ‘mozzarella di bufala’, maar in Nederland ligt er voornamelijk koemelkmozzarella in het schap. Hoe verschillen ze van elkaar? Wij testten van 7 buffelmozzarella’s en 12 koemelkmozzarella’s hoe lekker en gezond ze zijn.

Hoe wij testen

We lieten de witronde kaasbollen blind beoordelen door 3 smaakpanels: 68 liefhebbers van buffelmozzarella, 66 fans van koemelkmozzarella en 3 mozzarella-experts. Daarnaast testten we in het lab hoeveel zout en vet de mozzarella's bevatten. Ook keken we naar het dierenwelzijn en de volledigheid van het etiket.

De beste buffelmozzarella

Albert Heijn Biologische Buffelmozzarella

Beste uit de Test

Prijs: €2,40 (125 gram)

Testoordeel: 6,4

Na Galbani is dit volgens consumenten de lekkerste buffelmozzarella. ‘Goede Italiaanse buffelmozzarella met een verfijnde smaak’, zegt een enthousiaste proever. Voor de experts is dit de winnaar: ‘perfect in balans’ en ‘lekker romig met goed zuurgehalte’.

Ponte Reale Mozzarella di bufala Campana

Beste Koop

Prijs: €1,80 (125 gram)

Testoordeel: 6,2

Dit is een biologisch kaasje en krijgt daardoor een goede score voor dierenwelzijn. Maar qua smaak is het geen enorme uitblinker. ‘Gewoon lekker, niet bijzonder’, vat een proever samen. De experts zijn kritisch: ‘iets te zacht van binnen en te waterig’. Ponte Reale is onder andere verkrijgbaar bij Marqt.

De beste koemelkmozzarella

Albert Heijn Biologische Mozzarella

Beste uit de Test

Prijs: €1,80 (125 gram)

Testoordeel: 7,0

Deze biologische mozzarella bevat een bescheiden hoeveelheid verzadigd vet en zout. Consumenten vinden het een middenmoter, met kritisch commentaar als ‘veel te elastisch’ en ‘aan de zure kant’. Voor de experts is dit juist een favoriet: ‘Mooie structuur en romig’.

Goldsteig Mozzarella

Beste Koop

Prijs: €0,45 (125 gram)

Testoordeel: 6,5

Goldsteig, te koop bij Albert Heijn en Jumbo, bewijst dat een goede mozzarella niet duur hoeft te zijn. ‘Deze smaakt lekker’, vindt een enthousiaste proever. De experts missen smaak.

De lekkerste volgens consumenten

Van de buffelmozzarella's is Galbani volgens consumenten de lekkerste. Deze kreeg van hen een 7,0. Ook onder de koemelkmozzarella's krijgt Galbani met een 7,3 het hoogste smaakoordeel.

Wat zijn de verschillen?

Buffelmozzarella staat erom bekend romiger en voller van smaak te zijn dan koemelkmozzarella. Volgens onze experts is buffelmozzarella dan ook onbetwist de betere variant. Bekijk hieronder alle verschillen.

Is mozzarella gezond?

Mozzarella bevat vergeleken met Hollandse kaas een stuk minder (verzadigd) vet en zout. Koemelkmozzarella bevat gemiddeld het minste vet en zout en heeft daarom een plek binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. De koemelkmozzarella’s van Aldi, Öma en Fresca d’oro zijn daarop de enige uitzonderingen. Buffelmozzarella bevat gemiddeld meer zout en (verzadigd) vet en is daardoor een minder gezonde keus. Daar staat een wat vollere en romigere smaak tegenover.

