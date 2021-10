Geproefd: 3 soorten veganistische kaas

Het aanbod aan veganistische kazen is flink gegroeid. Vaak worden deze kazen gemaakt van plantaardige producten zoals cashew en kokos. We proefden 3 varianten: Violife original flavour creamy, plantaardige cashewspread van Albert Heijn en Cicioni the original fermentino van Ekoplaza. Hoe smaken ze en wat is de voedingswaarde?

Wat is het?

Violife - Original flavour creamy

Dit kaasje in een alternatief voor roomkaas. Het is gemaakt op basis van water, kokosolie en zetmeel. Verder zit er een zuurteregelaar, aroma’s, olijfextract en vitamine B12 in.

Je kunt het volgens de fabrikant gebruiken voor hartige bereidingen (op brood, wrap of bagel). Maar ook als vervanging voor echte roomkaas in zoete gerechten, zoals cheesecake.

Verkrijgbaar bij diverse supermarkten

Circa €2,82 voor 200 gram (€14,10 per kilo)

Plantaardige cashewspread van Albert Heijn

Dit is een spread op basis van water en cashewnoten. Verder zit er zout, zuurteregelaars en conserveermiddel in.

Je kunt de spread gebruiken zoals je roomkaas gebruikt. Op brood, op een toastje of als dip voor groente.

Verkrijgbaar bij Albert Heijn

€2,49 voor 150 gram (€15,60 per kilo)

Cicioni - The original fermentino

De kaas van Cioni is geen roomkaasje, het lijkt meer op een brie of camembert. Bijzonder aan dit product is dat het net als echte kaas gefermenteerd is. In plaats van melk zijn er cashewnoten en amandelen gefermenteerd met behulp van melkzuurbacteriën. Verder bevat dit product water en zout.

Je kunt het snijden, schaven, verbrokkelen en raspen. Voor op brood, door sauzen, soepen en pasta’s of door een salade.

Verkrijgbaar bij Ekoplaza

€4,99 voor 80 gram (€62,38 per kilo)

Hoe smaakt het?

Zowel de roomkaas van Violife als die van Albert Heijn zijn best lekker op een cracker of broodje. Tip: voeg een paar plakjes komkommer of tomaat toe en eventueel een snufje peper. De kaas van Cicioni viel als borrelkaasje wat tegen maar is wellicht wel lekker in gerechten.

Violife - Original flavour creamy

De structuur is crème-achting en wat dikker dan gewone roomkaas. Wat gelijk opvalt is de hardwitte kleur. Al met al ziet het er beetje uit als dikke zonnebrand. De smaak is vrij neutraal.

Plantaardige cashewspread van Albert Heijn

De structuur is wat dikker dan de roomkaas van Violife. Het heeft vrij weinig smaak, je proeft wel een hint van cashewnoten.

Cicioni - The original fermentino

De kaas van Cicioni valt vies tegen. De structuur is korrelig en het smaakt wat zurig. Het smaakt niet naar kaas, maar ook niet naar noten.

Voedingswaarde

Violife - Original flavour creamy

De kaas van Violife is gemaakt op basis van kokosolie. Hierdoor bestaat het maar liefst uit 21% ongezond verzadigd vet. Het bevat in tegenstelling tot gewone (room)kaas geen eiwitten. Verder bevat het per 100 gram 1,2 gram zout. Het is dus net als gewone kaas aan de zoute kant. Ook is er vitamine B12 toegevoegd. Dit kan gunstig zijn als je veganistisch eet, want dan heb je een groter risico op een tekort aan deze vitamine.

Plantaardige cashewspread van Albert Heijn

Deze kaas is gemaakt op basis van water en cashewnoten. Verder zit er zout, zuurteregelaar en conserveermiddel in.

Bij deze vegan roomkaas valt het percentage verzadigd vet mee ten opzichte van de variant van Violife. Dit komt doordat het gemaakt is van cashewnoten. Noten bevatten voornamelijk gezonde onverzadigde vetten, en in mindere mate ongezonde verzadigde vetten. De kaas bevat per 100 gram 21 gram vet. Daarvan is 17,2 gram onverzadigd en 3,8 verzadigd.

Noten zijn ook een bron van eiwitten, hierdoor zit het percentage eiwit met 9,4% meer in de buurt van echte kaas. Met 1,45% procent zout is het wel een vrij zoute kaasvervanger

Cicioni - The original fermentino

Deze kaas heeft van de 3 met 17% het hoogste percentage eiwit. Van de 36 gram vet per 100 gram product is 31 gram gezond onverzadigd vet. Door het hoge vetgehalte bevat het wel de meeste calorieën. Zo’n 430 per 100 gram, dat is meer dan bijvoorbeeld echte brie (circa 370 kilocalorieën per 100 gram). Met 1,5 gram zout is ook deze kaasvervanger aan de zoute kant.