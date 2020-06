Geproefd: Alpro Go On vegan kwark

Je kon al geruime tijd kiezen voor plantaardige yoghurts. Nu heb je ook plantaardige kwark: Alpro Go On. Wij proefden het en bekeken de voedingswaarde.

Smaakt het naar kwark?

Qua textuur lijkt de Alpro Go on zeker op kwark: lekker dik en romig. Het neigt zelfs een beetje naar pudding. Wel is de smaak wat minder neutraal dan gewone kwark. Daar moet je van houden of misschien even aan wennen. De vanillevariant is ook smaakvol, maar wel aan de zoete kant.

Bekijk ook de video van Smaakbazen.

Wat is veganistische kwark?

Het is een gefermenteerd sojaproduct met de textuur van kwark. Je kunt het kopen bij Albert Heijn, Jumbo en Plus voor circa €2 per 400 gram. In de smaken naturel en vanille.

In de ingrediëntenlijst staat dat de kwark ook melkzuurbacteriën bevat. Die worden ook gebruikt bij het maken van echte yoghurt en kwark. De bacteriën zorgen ook in dit product voor melkzuur en smaak.

Het is geschikt is voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie.

Voedingswaarde

We vergeleken ook de voedingswaarde met die van gewone kwark.

Iets minder eiwit

Op de verpakkingen staat groot ‘high in protein’ en ‘rijk aan eiwitten’. Met ruim 5 gram eiwit per 100 gram product is deze claim wettelijk toegestaan. Bijzonder veel is het niet' en het is minder dan in 'gewone' kwark (van koemelk). Daarin zit tussen de 7 en 8,5 gram eiwit.

Minder verzadigd vet

Als pluspunt noemt Alpro ‘van nature arm aan verzadigde vetten’. Deze kwark bevat inderdaad een stuk minder ongezonde verzadigde vetten dan volle of halfvolle kwark. Een schaaltje (150 gram) Go On bevat minder dan 1 gram verzadigd vet.

Ter vergelijking: In halfvolle kwark is dat ruim 3 gram. In volle kwark zelfs bijna 9 gram. In magere kwark zit dan weer minder verzadigd dan in de Go On kwark. Nog geen halve gram per schaaltje.

De aanbeveling is om niet meer dan 22 gram (vrouwen) of 28 gram (mannen) verzadigd vet per dag binnen te krijgen.

Arm aan suikers

Op de naturel variant staat ‘arm aan suikers’. Met 2,5 gram suiker per 100 gram is die claim net aan toegestaa. Maar 2,5 gram is iets meer dan een half suikerklontje.

In gewone kwark zit per 100 gram zo’n 4 à 5 gram suiker. Het gaat dan om melksuikers, ook wel lactose genoemd.

Vanillevariant bevat meer suiker

In de vanillevariant van Alpro Go on zit aanzienlijk meer suiker dan in de naturel variant: 6,5 gram per 100 gram. Met een schaaltje van 150 gram krijg je dan zo’n 10 gram suiker binnen. Dat zijn 2,5 suikerklontjes.

De vanillesmaak is afkomstig van vanillepoeder en natuurlijk vanillearoma. Net als bij de naturel variant zijn er geen zoetstoffen gebruikt.

Toegevoegde vitamines

Aan Alpro Go On zijn vitamine B12 en calcium toegevoegd. Dat zit van nature in zuivelproducten. Als je veganistisch eet krijg je deze vitamine dus niet op een natuurlijke manier via je voeding binnen. Ook is het lastiger om aan voldoende calcium te komen.

Voor veganisten zijn deze toegevoegde vitamines daarom en mineralen een pluspunt en de calcium voor mensen die geen meldkproducten verdragen.

Verder is er ook vitamine D toegevoegd. Gewone kwark is hier niet rijk aan. Wel zit het in veel andere dierlijke producten zoals vette vis en roomboter.

Snufje zeezout

Opmerkelijk: aan Alpro Go On is zeezout toegevoegd. Volgens de fabrikant is dit voor de smaak. Per schaaltje (150 gram) krijg je bij de naturelvariant bijvoorbeeld een halve gram zout binnen. Dat klinkt als vrij weinig, maar de aanbevolen maximum hoeveelheid is 6 gram zout per dag. En daar zit je best snel aan.

In gewone kwark zit 0,15 gram zout per schaaltje.

Is het gezond?

Alpro Go On scoort Nutri-Score A .Score A is voor producten met de meest gezonde samenstelling en heeft een groene kleur. Ook magere en halvolle kwark scoren een A.

