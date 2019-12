Test bouillonblokjes: je koopt vooral zout

Test|Bouillonblokjes gebruik je als smaakmaker in bijvoorbeeld soep, door de risotto of in een stoofgerecht. Maar welke is de beste keuze? Uit onze labtest blijkt dat bouillonblokjes vooral veel zout bevatten. De zoutste variant bestaat zelfs voor 58% uit zout! Gelukkig zijn er ook minder slechte varianten met een zoutgehalte van 'slechts' 7 of 15%.

We vergeleken 49 verschillende bouillonblokjes uit diverse supermarkten in de smaken groente, rund en kip. Zowel A-merken als huismerken. In een lab analyseerden we het zoutgehalte. Ook bekeken we de overige ingrediënten zoals smaakversterkers en de hoeveelheid groente, kip en rund.

Grote verschillen

Echte bouillon is getrokken van groenten, kruiden en specerijen en bijvoorbeeld vlees als rund of kip. Je gebruikt ze om meer smaak te geven aan een gerecht, soep of saus. Maar uit de praktijk blijkt dat sommige blokjes vooral dienen als zoutvaatje. Met de zoutste variant krijg je per portie bouillon ruim 11x zoveel zout binnen als met de minst zoute variant. Daarmee zit je al op de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zout van 6 gram.

Lastig vergelijken

Bereid versus onbereid

Het is lastig om het zoutgehalte van bouillonblokjes te vergelijken. Veel fabrikanten vermelden alleen de voedingswaarde na bereiding. Zo blijft de hoeveelheid zout in de blokjes onduidelijk. Dat de bouillonblokjes van Maggi voor 57% uit zout bestaan vind je bijvoorbeeld nergens terug op de verpakking. Daarop staat enkel de voedingswaarde per bereid product, dus nadat je water hebt toegevoegd.

Koken op smaak

Lang niet iedereen houdt zich aan die voorgestelde bereidingswijze. Je kookt toch voornamelijk ‘op smaak’. Voeg je bijvoorbeeld nog een half blokje extra toe, dan is het moeilijk inschatten hoeveel extra zout je binnenkrijgt. Je moet dan flink gaan zitten rekenen. Niet erg klantvriendelijk.

Berekening voedingswaarde

Tenslotte wijkt de voorgestelde bereidingswijze soms af van hoe de voedingswaarde op het etiket wordt berekend. Zo raadt Maggi bij de groentebouillon aan 1 à 2 tabletten per liter te gebruiken. Maar bij het berekenen van de voedingswaarde gaat de fabrikant uit van het minst zoute scenario van 1 blokje. Zo lijkt de bouillon minder zout. Dit is niet heel transparant van de producent. Inmiddels heeft Maggi beterschap beloofd.

