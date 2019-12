Test eiersalades: welke is het lekkerst?

Test|Eiersalade is lekker voor op brood of op een toastje. Maar hoe gezond zijn zulke salades eigenlijk? Wij testten 18 salades en vroegen ons smaakpanel de lekkerste te kiezen.

De beste eiersalades uit de test

Drie eiersalades delen de eerste plek en zijn Beste uit de Test geworden:

1deBeste Vrije uitloopei bieslook salade

Beste uit de Test én Beste Koop

Prijs: €1,40

Testoordeel: 7,4

Deze eiersalade (huismerk van Dirk en DekaMarkt) heeft een lekkere smaak: fris, lekker kruidig en romig en je proeft lekker veel ei. Inderdaad meet ons lab veel eiwit in deze salade. Hij is goedkoper en diervriendelijker dan de lekkerste uit de test, Johma. Ook bevat hij minder suiker.

Johma ei salade

Beste uit de Test

Prijs: €1,90

Testoordeel: 7,4

De 63 proevers vonden de Johma ei salade het lekkerst. Ze roemden de 'zachtheid' en 'romigheid' en de goede verhouding tussen ei en saus. Opvallend: deze eiersalade telt de meeste ingrediënten van alle geteste merken.

AH Vrije-uitloopeisalade met bieslook

Beste uit de Test

Prijs: €1,95

Testoordeel: 7,4

Deze salade met relatief weinig zout vonden de proevers lekker door z'n 'stevige bite' en 'frisse smaak'. Ook heeft hij lekker grote stukken ei. Maar niet alle proevers houden daarvan. AH scoort op dierenwelzijn beter dan de salade van Johma, maar bevat iets meer suiker.

Overige geteste merken

De overige eiersalades die we testten zijn die van de Aldi, Coop, Hoogvliet, Jumbo en Plus, en van de merken AH Basic, Bon Appetit, Foodfinesse, Specialade, Vitakrone en Your Organic Nature.

Benieuwd hoe deze merken scoren? Lees het volledige artikel van de test eiersalades (Pdf, alleen voor leden).

Dit hebben we getest

We vergeleken 18 merken eiersalade. We keken naar:

Gezondheid (vet-, zout- en suikergehalte)

Hoeveelheid eiwit

Dierenwelzijn

Smaak

Etiketinformatie

Hoe gezond zijn eiersalades?

Eieren staan in de Schijf van Vijf en zijn gezond. Maar eiersalade staat daar niet in, omdat daaraan zout en suiker wordt toegevoegd.

Het meeste zout én suiker zit in de eiersalade van Aldi: 1,6 gram zout per 100 gram. Gelukkig zegt Aldi z'n recept in 2019 aan te passen.

Eiersalades zijn ook best vet, maar gelukkig gaat het hier om olie waarin gezonde onverzadigde vetten zitten. Opvallend: de zoutste en zoetste eiersalades vallen in deze test niet het meest in de smaak. Het kan dus best wat minder met dat toegevoegde zout en suiker.

Verborgen vetten Levensmiddelen bevatten vaak onnodig veel verzadigd vet en soms zelfs het schadelijke transvet. Dit zien wij graag veranderen! Lees meer over onze actie

Hoeveelheid ei

Op het etiket van de eiersalades staat vermeld hoeveel procent ei erin zit. De aangegeven hoeveelheden kloppen met de metingen van ons lab. In de eiersalades met het minste ei - Your Organic Nature en de AH Scharrelei salade - zit 50% ei. Het meeste ei (65%) zit in de Vrije uitloopei Bieslook salade van Plus, 1deBeste en Hoogvliet.

Ultrabewerkt product

De meeste eiersalades zijn 'ultrabewerkte' producten, vooral die van Johma. Daarin zitten, naast 62% gekookte eieren, nog 36 andere ingrediënten. Zoals 4 soorten kruiden en specerijen, maar ook aroma, suiker, smaakversterkers, kleurstoffen, conserveermiddelen en E-nummers. Knap gedaan van Johma, want de proevers vinden deze eiersalade het lekkerst.

Opvallend: de eiersalades waaraan het minst geknutseld is, de biologische, vond het smaakpanel het minst lekker.

Water als tweede ingrediënt

Als je zelf eiersalade maakt, voeg je mayonaise toe. In de fabriek gebruiken ze 'basissaus' met een lager vetgehalte dan mayonaise. In zo’n basissaus zit vrij veel water. Water kom je daarom vaak tegen als een van de eerste ingrediënten op het etiket. Sommige salades uit deze test hebben water zelfs als tweede ingrediënt.

Zelf eiersalade maken

Wil je geen eiersalade die ultrabewerkt is? Zelf eiersalade maken is heel simpel:

Neem 2 hardgekookte eieren

Mengt de eieren met mayonaise en wat kruiden en zout.

In plaats van zout kun je gedroogde kruiden als selderij, peterselie en lavas gebruiken.

Dierenwelzijn: liefst biologisch

Voor de eieren in de salade en het eigeel in de saus keken we naar de keurmerken van de eieren. Het keurmerk 'Biologisch' is de diervriendelijkste optie en kreeg van ons het hoogste cijfer. 'Scharrel' is het minst diervriendelijk. Uit ons onderzoek bleek dat de goedkoopste eiersalades ook het minst diervriendelijk zijn.

Lees ook: