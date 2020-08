6 misleidende marketingtrucs in de supermarkt

Fabrikanten proberen je vaak af te leiden van de minder gezonde kanten van een product. Dat doen ze op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te benadrukken:

Welke ongezonde ingrediënten er (van nature) niet inzitten.

Welke ongezonde ingrediënten niet zijn toegevoegd.

Welke gezonde voedingsstoffen er van nature inzitten.

Welke gezonde ingrediënten juist wel zijn toegevoegd.

Ook laten producenten een product soms gezonder lijken door alleen de voedingswaarde na bereiding van het product te vermelden. Dus na de toevoeging van bijvoorbeeld water of groente. Of ze houden onrealistische portiegroottes aan. Dit kan een vertekend beeld geven van wat je werkelijk binnenkrijgt.

Tenslotte verleiden ze je graag met mooie woorden zoals ambachtelijk, vers of handgemaakt. Als je deze trucs herkent maak je makkelijker een gezonde keuze.

Marketingtrucs

Voedingsclaims

Uit deze lijst van marketingtrucs blijkt dat fabrikanten vaak claims gebruiken om producten in een goed daglicht te zetten. Zoals 'suikerarm’ en ‘rijk aan vezels’

Het gebruik van deze claims is in de Europese wetgeving vastgelegd. Een fabrikant mag ze dus alleen op de verpakking zetten als ze kloppen. Maar zo’n claim betekent niet per se dat een product gezond is. Ze zetten je gemakkelijk op het verkeerde been.

Veelgebruikte claims

Klik op de afbeelding voor een vergroting

