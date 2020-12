Test maaltijdvervangers

Test

We testten het eiwitgehalte van in totaal 31 shakes en repen van de volgende merken: Modifast, Cambridge, Kruidvat, Etos, Damhert, Lucovitaal, Herbalife, Weight Care, Reasons, Straight away, PhD Nutrtion, Formafast, Biamed en Body&Fitshop. Ook keken we naar de voedingswaarde van de producten. Elke portie (1 maaltijd) zou een derde van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voedingsstoffen moeten bevatten. Maar doen ze dat ook?

Resultaten

De shakes en repen bevatten te weinig vezels, terwijl toch zo’n 30 gram vezels per dag wordt geadviseerd. Daarnaast bevatten de producten veel suiker en te weinig eiwit en gezonde vetten. Maar liefst 23 van de 31 geteste producten scoren lager dan een 6 voor de samenstelling.

Het enige uitgebalanceerde merk met nauwelijks suiker, veel eiwit en vezels is de Low Calorie Meal van de Body & Fitshop. Deze is alleen te koop via de gelijknamige webshop. Met €0,84 per maaltijd is het ook nog eens een van de goedkoopste uit deze test. De maaltijdrepen van Lucovitaal komen als minst gezond uit de bus.

Eiwit

Om af te vallen wordt vaak gebruik gemaakt van een eiwitrijke voeding. Eiwitten verzadigen lang. Langer dan koolhydraten en vetten. Ook zijn eiwitten nodig voor de opbouw van spiermassa. Tijdens afvallen of diëten beperk je met een eiwitrijk dieet het verlies van spiermassa. Wel is van belang dat maaltijdvervangers een goede vervanger zijn van een reguliere maaltijd. Het is belangrijk dat ze voldoende eiwitten, vezels en vitamines en mineralen bevatten.

Toch valt het eiwitgehalte in de geteste shakes en repen tegen. Een goede maaltijdvervanger moet minimaal 20 gram eiwit bevatten. Slechts 7 maaltijdvervangers voldoen hieraan:



Body & Fitshop Low calorie meal women vanilla shakemix

Straight away Feeling flirty vanilla shakemix

PhD Nutrition Women meal replacement chocolate cookie shakemix

Straight away To go go!!! Chocolate shake kant- en klaar

Reasons Eiwit dieet vanilla shakemix

Straight away Loco choco crunch reep

Formafast Milkshake vanilla shakemix

Eiwit is een duur ingrediënt, terwijl suiker heel goedkoop is. Zo moet ook Kruidvat geredeneerd hebben. De maaltijdshake vanille haalt niet eens 13 gram eiwit per maaltijd. En dan is het eiwit uit de melk die toegevoegd moet worden al meegerekend.

Suiker

Wat suikergehalte betreft zijn de shakes en repen niet bepaald gezond te noemen. De drinkmaaltijd van Weight Care (flesje van 330 ml) bevat meer suikers dan een glas cola (à 250 ml). En dan denk je gezond bezig te zijn. Ook twee stuks Slank Maaltijdrepen van Lucovitaal (samen gelijk aan een maaltijd) bevatten meer suiker dan een Snickers.

