Test multivitamines voor peuters

Niet afgestemd op de behoefte van je kleuter

Peuters kunnen slechte eters zijn. Helemaal voor groenten halen ze vaak hun neus op. Veel ouders geven dan voor de zekerheid een multivitamine. Dat lijkt een slimme oplossing. Toch blijkt uit onderzoek dat peuters slechts zelden een vitaminetekort hebben.

Vitamine D

Eén vitamine is wel noodzakelijk voor peuters (tot 4 jaar) om bij te slikken, ongeacht hoe goed ze eten, namelijk vitamine D. Dat is belangrijk om de zeldzame botziekte rachitis te voorkomen. En juist in vitamine D schieten de multivitamines vaak tekort.

De aanbevolen dagelijkse te slikken hoeveelheid vitame D vanaf 0 tot 4 jaar is 10 microgram. Bijna de helft van de producten bevat te weinig vitamine D. Dan moet je bovenop de multivitamine ook nog extra vitamine D pillen of druppels geven. Niet handig. Daarentegen bevat een enkele multivitamine juist te veel vitamine D.

Ook veel andere vitamines en mineralen zijn regelmatig in een onnodig hoge dosering aanwezig. Slechts de helft van de multivitamines bevat ijzer, terwijl van dit mineraal nou juist weleens tekorten voorkomen.

Niet gezond

Drie multivitamines komen de gezondheid van je peuter niet ten goede. Ze bevatten een onaanvaardbaar hoge dosis vitamine A of foliumzuur (B11). Dat betekent dat de dosering van deze vitamines hoger is dan de aanvaardbare bovengrens zoals vastgesteld door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA).

Zo'n hoge dosering heeft geen enkele functie. Integendeel. Zo veel vitamine A kan vergiftiging veroorzaken. Te veel foliumzuur kan ervoor zorgen dat een eventueel vitamine B-tekort niet wordt opgemerkt.

De 3 multivitamines met een onaanvaardbaar hoge dosering

Merk en type Onaanvaardbare dosering van: Omnivit Junior Gummies Vitamine A New Care Supplements Multi kinderen Foliumzuur (vitamine B11) Nurin Supplements kinder multivitaminen & mineralen Foliumzuur (vitamine B11)

Vertrouw niet op het etiket

Op basis van het etiket een goede multivitamine kiezen voor je peuter is om meerdere redenen een bijna onmogelijke opgave:



Welke toedieningsvorm

Multivitamines voor peuters zijn er in (kauw)tabletten, druppels, gummies, jellies en zelfs in sprays. In principe is de ene vorm niet beter dan de andere. Voor (kauw)tabletten is het uiteraard handig als je peuter tanden heeft. Is het kauwen nog moeilijk, dan zou je een tablet fijn kunnen maken en door het eten of drinken kunnen doen.

Het is wel goed om je te realiseren dat gummies, druppels en spray’s vrijwel nooit ijzer bevatten. Het merk Dagravit legt uit dat smaak en technische problemen hierbij een rol spelen.

Het voordeel van druppels is dan weer dat er vaak geen suiker of zoetstof aan zijn toegevoegd. Tabletten en gummies bevatten meestal wel een beetje suiker of zoetstof. Sommige druppels zijn op basis van olie. Dat is gunstig, omdat vitamine D in combinatie met olie beter wordt opgenomen. Bij tabletten en gummies is het daarom aan te raden deze tijdens of direct na de maaltijd te geven.

Zo hebben we getest

We kochten in totaal 37 multivitamines geschikt voor kinderen tot in ieder geval 4 jaar. Voor deze leeftijdscategorie geldt het advies om 10 microgram extra vitamine D per dag te slikken. We bekeken of:

de aanbevolen hoeveelheid vitamine D wordt gehaald.

duidelijke op het etiket is aangeven dat 10 microgram extra vitamine D alleen nodig is tussen de 0 en 4 jaar.

ze niet méér vitamines en mineralen bevatten dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor peuters.

ze ijzer bevatten. Een tekort van dit mineraal komt soms voor bij peuters.

De producten zijn ingekocht in april 2019.