Extra vitamines of mineralen nodig?

Niet iedereen krijgt voldoende vitamines en mineralen binnen via de voeding. Check of je wat extra's nodig hebt, en zo ja wat.

De meeste mensen krijgen genoeg vitamines en mineralen binnen via de voeding. Voor bepaalde groepen is dit echter niet voldoende. Zij moeten een supplement slikken ter aanvulling op de voeding. Check hieronder of je wat extra's nodig hebt, en zo ja wat.

Vitaminetekort

Komt er niet uit de test dat je iets extra's nodig hebt, dan is de kans klein dat je een vitaminetekort hebt. Al kan dat natuurlijk wel. Blijf je bijvoorbeeld lang vermoeid, of heb je andere klachten waar geen aanwijsbare oorzaak voor te vinden is? Laat dan je bloed prikken via de huisarts. Mocht inderdaad een vitamine- of mineralentekort de oorzaak zijn, dan kun je extra op je voeding letten en gericht een supplement uitzoeken. In een multivitamine zit niet altijd wat je nodig hebt.