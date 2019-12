Multivitamines voor kinderen

Mijn kind eet weinig groente. Is een multivitamine nodig?

Nee. Groente is heel gezond, maar gelukkig zitten vitamines ook in andere voeding. Denk aan fruit, volkorenbrood, zilvervliesrijst, melk en aardappelen. Al eten veel kinderen weinig groente, ze krijgen de meeste vitamines alsnog genoeg binnen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onder ruim 1250 kinderen. De meeste kinderen kunnen dus heel goed zonder multivitamines.

Wel moeten alle kinderen tot 4 jaar elke dag 10 microgram vitamine D extra krijgen. Boven op de gewone voeding, ongeacht het eetgedrag. Dat is om botproblemen te voorkomen. Hiervoor volstaan vitamine D-druppels of -pilletjes prima. In multivitamines zit juist vaak te weinig vitamine D. Kijk daarom goed op het etiket.

Maak je je zorgen om het eetgedrag van je kind? Vraag dan advies aan een diëtist of aan de huisarts. Vertrouw niet op multivitamines of op peutermelk, dat zijn schijnoplossingen. En bovendien, wellicht zijn er naast vitamines ook andere aandachtspunten, zoals visvetzuren en vezels.

Zijn dure multivitamines beter dan goedkope?

Als je puur naar de vitamines kijkt, is er geen verschil. Een molecuul vitamine D is een molecuul vitamine D. Daarom maakt het niet uit of je een dure of goedkope vitamine koopt. Wel kunnen bijvoorbeeld andere grond- of hulpstoffen gebruikt zijn. Ook is het aanbod van A-merken vaak groter dan dat van huismerken. Let wel op de dosis van de vitamines: niet te hoog en niet te laag. En check of de vitamines die je kind nodig heeft erin zitten in de juiste dosering.

Zijn natuurlijke vitamines beter dan synthetische?

Meestal is tussen de opname van natuurlijke of synthetische vitamines geen verschil. Behalve van de vitamines D, B5, B6, foliumzuur en B12. Daarvan is bekend dat juist de synthetische vorm beter wordt opgenomen. Bij vitamine E is het omgekeerd: hier wordt de natuurlijke vorm beter opgenomen door het lichaam.

Waar moet ik op letten als ik vitamines koop voor mijn kind?

Kijk op het etiket of er inzit wat je kind nodig heeft. Is je kind jonger dan 4 jaar? Kies er dan eentje waar in elk geval vitamine D (10 microgram) in zit. Niet in elke mulivitamine voor kinderen zit genoeg vitamine D. Deze vitamine heeft elk kind tot zijn vierde verjaardag nodig, of 'ie nu goed eet of niet. Peuters maken soms een potje van het eten: ze eten weinig groente, fruit en vis en krijgen ook niet genoeg vetten binnen. Belangrijke stoffen voor peuters zijn ijzer, vitamine D en DHA.

Daarnaast moet je kijken of er niet juist te veel vitamines in de pillen of gummies zitten. Een lage dosering is over het algemeen het beste, met uitzondering van vitamine D. Omdat je kind ook vitamines via het eten binnenkrijgt, zijn grote hoeveelheden niet nodig. Kies voor pilletjes waarbij de vitamines niet meer dan 50% ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) bevatten, behalve van vitamine D.

Extra hoge doses vitamines voegen niets toe en kunnen zelfs schadelijk zijn. Zo geeft meer dan 200 microgram (voor kinderen van 3 jaar) of 350 microgram (bij 4-8 jaar) synthetish foliumzuur een risico op gezondheidsklachten. Sommige supplementen zitten al op deze grens. Check dit voor je een potje koopt.

Wat betekent '% van de ADH' op het potje?

De afkorting ADH betekent 'aanbevolen dagelijkse hoeveelheid'. Dat is de hoeveelheid van vitamines en mineralen die je per dag nodig hebt. Ook staat er soms RI (referentie-inname) op het etiket. Daar wordt hetzelfde mee bedoeld. Omdat kinderen een andere behoefte hebben dan volwassenen, heeft elke leeftijdsgroep zijn eigen ADH.

Let wel goed op bij vitaminepillen of -druppels voor kinderen. Volgens de wet moet op de verpakking van vitaminepillen staan hoeveel vitamines de pillen bevatten. Maar ook moet erop staan hoeveel procent dat van de ADH voor volwassenen (!) is.

Volwassenen hebben doorgaans ongeveer 2 keer zo veel nodig als kinderen. Daarom is het moeilijk om de ADH te interpreteren. Kies bij multivitamines dus altijd voor hoeveelheden tot maximaal '50% ADH'. Alleen van vitamine D heeft je kind tot hij 4 is meer nodig: 10 microgram per dag.

Bevatten vitaminepillen voor kinderen ook suiker?

Uit ons onderzoek blijkt dat in de meeste multivitamines voor kinderen vanaf 3 jaar geen suiker maar zoetstof zit. Alleen in gummies zit vaak suiker of glucosestroop volgens het etiket. Soms zit er suiker en zoetstof in de pilletjes.

Zit er aspartaam in vitaminepillen voor kinderen?

E-nummers E-nummers zijn veilig. Een stof krijgt namelijk pas een e-nummer als hij goedgekeurd is om te gebruiken in voedsel.

Het gebruik van zoetstof is beter voor de tanden. Daarnaast kunnen zoetstoffen, zoals xylitol, een rol spelen bij het mondgevoel, bijvoorbeeld hoe de pilletjes op je tong uit elkaar vallen.

Kan mijn kind te veel vitamines binnenkrijgen?

In principe niet, als je je aan de gebruiksaanwijzing op de potjes houdt. Het is belangrijk om niet meer pillen te geven dan geadviseerd wordt op het potje. Door meer vitaminepillen te nemen dan aanbevolen, kun je overdoseren. Of door naast de pillen veel verrijkte producten met extra vitamines te eten. Aan steeds meer kinderproducten worden extra vitamines toegevoegd. Wees je hiervan bewust.

Let vooral op vitamine A en foliumzuur. Daarvan is een teveel schadelijk.

Wat moet ik doen als mijn kind van de vitaminepillen heeft gesnoept?

Vitaminepillen en -gummies lijken niet alleen op snoepjes, ze zijn ook nog eens lekker zoet. Het is niet onwaarschijnlijk dat je kind eens een 'snoepje' extra neemt. Dat hoeft niet direct heel gevaarlijk te zijn, maar doe er alles aan om het te voorkomen. Neem voor de zekerheid contact op met de huisarts als je kind meer gummies of pillen heeft binnengekregen dan het advies op de verpakking. Houd het etiket van het potje bij de hand.

Kan ik mijn kind een vitaminepil voor volwassenen geven?

Nee, dit raden wij af. Ook een halve volwassenpil is geen optie. Deze hoeveelheid vitamines kan schadelijk zijn, ook als je de pil halveert. Volwassenen hebben namelijk van veel vitamines meer nodig dan kinderen. Zeker bij vitamine A en foliumzuur is de hoeveelheid in veel volwassen multivitamines zo hoog dat het schadelijk is voor kinderen.

