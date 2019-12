Test multivitamines voor 50+'ers

Je vraagt je misschien weleens af: krijg ik genoeg vitamines en mineralen binnen? Je eet misschien minder groente of fruit dan aanbevolen, of bent toch wel erg vaak verkouden. Fabrikanten spelen hier slim op in en geven je door het enorme aanbod aan vitaminepreparaten het gevoel dat het verstandig is wat extra’s te slikken. Maar is dit ook zo?

Niet afgestemd op de behoefte van 50 plussers

Erg opvallend is dat bijna driekwart van de multivitamines voor 50+’ers te weinig vitamine D bevat. Daar hebben 50+’ers juist een verhoogde behoefte aan. Twee producten vliegen uit de bocht met een onaanvaardbaar hoge dosering vitamine B6 of zink. Ook veel andere vitamines en mineralen zijn regelmatig in een onnodig hoge dosering aanwezig.

Vitamine D: te weinig of juist te veel

Van alle 61 onderzochte potjes bevatten 21 multivitamines te weinig vitamine D. Dan moet je bovenop de multivitamine ook nog extra vitamine D pillen of druppels nemen. 17 vitaminepreparaten bevatten juist te veel vitamine D. Dat is nergens voor nodig. Van meer vitamine D dan aanbevolen is niet bewezen dat het extra gezond is. Wij raden deze producten dan ook niet aan.

50+’ers hebben meer vitamine D nodig dan ze uit zonlicht en voeding kunnen halen. Een tekort kan op den duur leiden tot:

botontkalking

osteoporose

spierzwakte

Het slikken van vitamine D verkleint het risico op vallen en botbreuken bij 50 plussers.

Voor vrouwen van 50 jaar en ouder adviseert de Gezondheidsraad dagelijks 10 microgram vitamine D te slikken. Voor mannen en vrouwen boven de 70 jaar wordt het dubbele aangeraden, dus 20 microgram.

Afraders: te hoge doseringen vitamine B6 en zink

Merk en type Onaanvaardbare dosering van: Nature's Way Alive! men's 50+ ultra potency B6 en zink Essential organics Men-plex 50+ Zink

Deze 2 multivitamines komen de gezondheid niet ten goede. Ze bevatten een onaanvaardbaar hoge dosis vitamine B6 of zink. Dat betekent dat de dosering van deze vitamines hoger is dan de aanvaardbare bovengrens zoals vastgesteld door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA).

Schrikbarend is vooral de 40 milligram vitamine B6 in Alive! Men’s 50+ ultra potency van Nature’s Way. Het is namelijk sinds 2018 bij wet verboden dat een supplement meer dan 21 milligram B6 bevat. Dit omdat een teveel aan B6 neurologische klachten kan geven.

Vertrouw niet op het etiket

Op basis van het etiket een goede multivitamine kiezen als 50+’er is om meerdere redenen een lastig opgave:

Zo hebben we getest

We kochten in totaal 61 vitaminepreparaten, 56 multivitamines en 5 supplementen met alleen vitamine D, allemaal specifiek voor 50+’ers. Voor vrouwen van 50 jaar en ouder wordt namelijk door de Gezondheidsraad aanbevolen dagelijks 10 microgram vitamine D te slikken. Voor mannen en vrouwen boven de 70 jaar wordt het dubbele aangeraden, dus 20 microgram. We bekeken of:

de aanbevolen hoeveelheid vitamine D wordt gehaald.

duidelijke op het etiket is aangeven dat 10 microgram extra vitamine D alleen nodig is voor vrouwen tussen de 50 en 70 jaar oud.

ze niet méér vitamines en mineralen bevatten dan de dagelijkse behoefte.

De producten zijn ingekocht in juli 2019.

