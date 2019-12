Test|Is het nou houmous, hummus, humus of hummous? Niet alleen de schrijfwijze van de populaire kikkererwtenpasta verschilt, maar ook de samenstelling en smaak van de hummus uit supermarkten. De experts zijn over de meesten niet erg positief.

De Beste uit de Test

We onderzochten 12 merken hummus uit de supermarkt plus een zelfgemaakte variant. In dit onderzoek hielden we het bij het basisrecept, te herkennen aan termen als ‘naturel’, ‘classic’ en ‘tradition’. De hummus lieten we proeven aan 43 consumenten en 6 hummus-experts. We onderzochten de hoeveelheid zout, eiwit en vet, en we bekeken het etiket kritisch.

Er blijkt een groot verschil in smaak. Opvallend genoeg scoren de duurste merken het minst goed. Huismerken doen nauwelijks onder voor A-merken. Wie denkt in de supermarkt de smaak van versbereide hummus te vinden komt bedrogen uit.

De uitkomsten van deze test zijn terug te vinden in de Consumentengids van november (pdf).

Niet authentiek

De bakjes hummus uit de supermarkt blijken niet erg trouw aan het traditionele recept. De hummus uit de supermarkt wijkt op 3 punten af van het origineel:

De hummus is nooit bedekt met een laagje olie, zoals bij ‘traditionele’ hummus. De olie is er doorheen geroerd. ‘Dat doen we om uitdroging te voorkomen en het product smeuïger te maken’, reageert Albert Heijn. Nagenoeg alle fabrikanten gebruiken goedkope oliën, zoals zonnebloem-, raap-, soja. Opvallend, want over hummus hoort olijfolie. Alle bakjes hummus uit deze test bevatten conserveermiddelen zoals melkzuur, citroenzuur en sorbinezuur. Hierdoor is de hummus makkelijk een maand houdbaar, soms wel 2. Versbereide hummus bevat dit niet en is daardoor ook maar een aantal dagen te bewaren.

Mayonaise

De experts zijn niet erg te spreken over de hummus in deze test. Door de toegevoegde conserveermiddelen is het soms onnatuurlijk zuur. Door de flinke scheut olie denken de experts regelmatig eerder mayonaise dan hummus voor zich te hebben.

Video van de test

Wil je weten hoe het proeven van de hummus door experts en consumenten eruit ziet, bekijk dan deze video.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Gezond

Kikkererwten (een peulvrucht) bevatten eiwitten, vezels, B-vitaminen en ijzer. Hummus moet dus wel gezond zijn. Maar het smeersel is meer dan alleen maar kikkererwten en door 2 toevoegingen toch iets minder gezond:

Zout. Fabrikanten zijn, zoals zo vaak, aardig scheutig met het zoutvaatje. Het smeersel bevat gemiddeld 1,2 gram zout per 100 gram: zo’n 0,2 gram per portie. Dat is ongeveer de helft van het zoutgehalte van pesto. Te veel zout is niet gezond, meer dan 6 gram per dag moeten we er niet van binnen krijgen. Olie. De geteste hummus bevat veel olie waardoor het gemiddeld voor een kwart uit vet bestaat. Het vetgehalte is vergelijkbaar met eiersalade. Dat maakt dit smeersel aardig calorierijk: een portie van 15 gram (genoeg voor het besmeren van een boterham) bevat gemiddeld 45 kcal. Wie niet aan de lijn doet, hoeft hier overigens niet over in te zitten, want de gebruikte oliën bestaan voornamelijk uit vet van het gezonde, onverzadigde soort.

Geen enkele hummus verdient een plekje in de schijf van vijf van het Voedingscentrum, omdat het daarvoor te veel zout bevat. Gelukkig eet je het niet met bakken tegelijk, waardoor de absolute hoeveelheid zout meevalt. Af en toe hummus past dus prima in een gezond eetpatroon.

Recept hummus

Wil je zelf hummus maken? Het is relatief eenvoudig en gezond. Hier een recept waarmee je aan de slag kunt. Met dit recept maak je ruim 600 gram hummus (4-6 personen).

Doe 250 gram kikkererwten (niet uit blik, die zijn wat zuur) een nacht in een grote kom koud water.

(niet uit blik, die zijn wat zuur) een nacht in een grote kom koud water. Spoel de kikkererwten daarna schoon en laat ze uitlekken.

Kook ze in 2 tot 3 uur heel zacht in een grote pan water, waarbij ze 2 centimeter onder water staan.

Laat ze daarna afkoelen en giet ze af, maar bewaar wat van het kookvocht.

Pureer de kikkererwten geruime tijd in een keukenmachine, samen met 100 gram tahin (sesampasta).

(sesampasta). Voeg wat kookvocht toe als de hummus te dik is.

Breng de hummus op smaak met een geperst teentje knoflook , 2 eetlepels citroensap en een snufje zout.

, Besprenkel met wat extra vergine olijfolie

Eet smakelijk!

Lees ook: