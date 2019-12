Erwtensoep: welke is het lekkerst?

Test|Zelfgemaakte erwtensoep is natuurlijk het lekkerst, maar sommige erwtensoepen uit de supermarkt komen qua smaak in de buurt. We hebben de smaak van 15 verschillende erwtensoepen beoordeeld met een smaakproef en een laboratoriumtest.

Welke is de lekkerste?

De 15 erwtensoepen uit de supermarkt beoordeelden we op voedingswaarde, hoeveelheid rookworst en of er rekening is gehouden met dierenwelzijn. Ook lieten we een panel van 62 consumenten de soepen proeven en kregen 6 erwtensoepexperts een blinde proef voorgeschoteld. De 'hete ketel' Hollandse erwtensoep van de Aldi is Beste uit de Test én Beste Koop.

Aldi - de hete ketel Hollandse erwtensoep

Beste uit de Test en Beste Koop

Prijs: €1,19 (800 ml)

Testoordeel: 7,2

De lekkerste erwtensoep, vinden zowel de consumenten uit het smaakpanel als de experts. Ze waarderen de erwtensmaak, kleur en vulling van deze soep als 'precies goed'. Van de experts krijgt deze soep als enige een voldoende. Hij scoort niet alleen hoog op geur, smaak en uiterlijk, maar ook redelijk op gezondheid en dierenwelzijn. Ook heeft hij een relatief lage prijs.

Ook de Albert Heijn Gevulde erwtensoep (testoordeel 6,8, prijs €1,29 per 800 ml) gooit hoge ogen bij het consumentenpanel. Maar de experts zijn minder positief: 'Veel aardappel en wortel, en juist weinig vlees en knolselderij. En wat doen die doperwten in de soep?'

Doperwten versus spliterwten

In de meeste erwtensoepen troffen we naast de gebruikelijke spliterwten vaak ook doperwten aan. Spliterwten zijn gedroogde groene erwten waarvan het vlies is verwijderd, zodat ze tijdens het koken gemakkelijk uit elkaar vallen. Doperwten horen niet in een authentieke erwtensoep thuis: 'Spliterwten worden gaar gekookt en zorgen voor juiste binding en consistentie, maar zijn visueel weinig zichtbaar. Doperwten worden voor het uiterlijk toegevoegd', is de verklaring van meerdere fabrikanten.

Bij 4 soepen uit de test, waaronder die van Unox, staat niet op het etiket welke soort erwten zijn gebruikt. Unox geeft desgevraagd aan welke soorten ze per product toepassen:

Biologische erwtensoep: split- en doperwten

Rijkgevulde erwtensoep: split- en doperwten, erwtenmeel

Stevige erwtensoep: doperwten, erwtenpuree.

Wat hoort er nog meer wél in een erwtensoep thuis:

knolselderij (duur ingrediënt, nauwelijks aangetroffen)

ui

prei

varkensvlees/spek

rookworst

kruiden: bladselderij en laurier

Afhankelijk van het recept zit er soms ook in:

aardappel, aardappelzetmeel (bindmiddel)

winterpeen

andere delen van het varken

wortel (slechts kleurgever, goedkope opvulling van de soep)

spinazie (in Unox Biologische erwtensoep, neutraliseert zoetheid van wortel en knolselderij)

rookaroma (voor rooksmaak in de plakjes worst)

Zout en vet

Mede door de rookworst en het spek zijn alle geteste soepen zout. Alleen bij de Unox Biologische erwtensoep is het zoutgebruik beperkt. De 4 zoutste soepen (met ruim 2 gram zout per kom van 250 ml) zijn:

Markant erwtensoep

Plus erwtensoep

Albert Heijn Gevulde erwtensoep

Jumbo Boeren erwtensoep.

Naast zout bevatten de soepen behoorlijk wat vet, waarvan een aanzienlijk deel verzadigd vet.

