Herverdelers in afslanksupplementen

Werken herverdelers?

De supplementenindustrie baseert zich vooral op dierstudies. Over de werkzaamheid bij mensen is niets bekend. Een uitzondering hierop is CLA (Conjugated Linoleic Acid). Dit is een vetzuur dat ook in vlees zit. Volgens studies kunnen mensen die een jaar lang CLA gebruiken een kilo vet verliezen en een kilo spiermassa winnen.

Om die kleine verbetering vast te houden moeten ze het supplement blijven gebruiken. Twee keer per week een uurtje fitnessen zet meer zoden aan de dijk. En is op de lange termijn ook een stuk gezonder dan CLA slikken.

Zijn herverdelers veilig?

Er zijn geen ernstige bijwerkingen bekend. Maar sommige stoffen hebben wel nadelen. Zo kan het transvetzuur CLA het cholesterol in het bloed verhogen. Dat is niet gezond.

Soorten herverdelers

Onderstaande ingrediënten kunnen als herverdelers worden gebruikt in supplementen.

