Tussendoortjes, lekker én gezond?

Makkelijk voor onderweg of na het sporten. Er zijn zat momenten om naar een tussendoortje te grijpen. En tegenwoordig zijn er veel hippe soorten te koop. Maar zijn die wel zo gezond?

Waar moet je op letten?

Een verantwoord tussendoortje bevat niet veel calorieën. Maar staar je niet blind op calorieën alleen.

Een gezond tussendoortje bevat:

veel vezels

vitamines en mineralen

gezonde onverzadigde vetten

weinig ongezonde verzadigde vetten

weinig suiker

weinig zout.

De vezels komen bijvoorbeeld uit (volkoren)granen of fruit. Maar pas op met gedroogd fruit. Dat bevat niet alleen vezels maar ook veel suiker. Ook (ingedikt) fruitsap is erg suikerrijk.

Ongezonde tussendoortjes

Suiker

Veel tussendoortjes zitten bomvol suiker. Laat je niet misleiden door de toevoeging van honing, want honing is ook suiker. En de stukjes gedroogd fruit en rozijnen die je veel tegenkomt in de repen, bevatten ook veel suiker.

Vet

Voor mueslirepen wordt de muesli geroosterd in olie. Zo’n reep bevat dan ook behoorlijk wat vet. En daarmee veel calorieën. Al gaat het bij olie wel grotendeels om gezonde onverzadigde vetten.

Minder gezonde vetten kun je tegenkomen in repen met chocolade of rijstwafels met een 'yoghurt'-coating. De yoghurtlaag bestaat soms voornamelijk uit suiker, cacaoboter en melkpoeder: een soort witte chocolade dus. Niet bepaald gezond.

Gezonde tussendoortjes?

Mag je dan echt alleen nog maar appels eten? Zo saai hoeft het gelukkig niet altijd te zijn. Er zijn best tussendoortjes die zo slecht nog niet zijn. Bijvoorbeeld ontbijtrepen met minder suiker en fruitrepen met weinig toegevoegde suiker.

Om te bepalen of een tussendoortje gezond is, moet je dus wel goed het etiket lezen.

Makkelijk kiezen

Zou het niet mooi zijn als je in 1 oogopslag kunt zien of je goed bezig bent? Daarom zijn wij voorstander van het Franse voedselkeuzeloge Nutriscore. Dit logo laat met een kleurenscore zien hoe gezond een product is. Het voedselkeuzelogo werkt zo:

Het geeft een oordeel over het product als geheel.

Producten kunnen A (groene kleur) t/m E (rode kleur) scoren. Score A is voor producten met de meest gezonde samenstelling en score E voor producten met de minst gezonde samenstelling.

De score is gebaseerd op de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten in het product.

Wij hebben de berekening van Nutriscore toegepast op 50 tussendoortjes (pdf) die goed verkrijgbaar zijn. Hieronder kun je zien hoe dat eruit ziet. Het zal een gezonde keuze een stuk makkelijker maken!

Lees ook: