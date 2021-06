Geen regels zorgt voor onduidelijkheid

Er zijn op dit moment geen regels voor claims als ‘100% natuurlijk’, ‘met natuurlijke ingrediënten’ en ‘puur’. Dat zorgt ervoor dat fabrikanten ze met verschillende bedoelingen gebruiken, zoals:

Het product of de ingrediënten zijn biologisch

Het product bevat geen kunstmatige E-nummers

Het product bevat geen toevoegingen

Het product voldoet aan de wet

De ingrediënten zijn herkenbaar

Bepaalde bewerkingen zijn wel of juist niet toegestaan

De ingrediënten hebben een natuurlijke oorsprong

Met zo veel verschillende bedoelingen weet je niet waar je aan toe bent. Een product kan bij de ene fabrikant natuurlijk zijn en bij de andere niet.

Niet logisch bij bewerkte producten

De meeste consumenten denken bij natuurlijke producten aan groente, fruit, eieren, zuivel, vers vlees en verse vis. Maar niet aan koek, snoep, chips, frisdrank, soep en saus. Toch lijken die laatste producten juist natuurlijke ingrediënten te bevatten, als je de verpakkingen mag geloven.

Daarin zitten veel bewerkte ingrediënten, zoals champignonextract, maltodextrine, weipoeder, oesterextract en sapconcentraat. Of E-nummers als ammoniakkaramel (E150c), kalium-metabisulfiet (E224), carboxymethylcellulose (E468) en titaandioxide (E171).

Meer duidelijkheid, minder misleiding

Omdat er geen regels voor zijn, kunnen fabrikanten de claims willekeurig gebruiken. Ook op producten die weinig te maken hebben met wat je ervan verwacht. Producten lijken daarmee gezonder of beter dan ze echt zijn. De kans op misleiding is dan groter.

Net als ruim driekwart van de Nederlandse consumenten vinden wij dat er heldere regels voor ‘puur’ en ‘natuurlijk’ moeten komen. Het liefst Europees. In afwachting daarvan moet onze overheid zelf richtlijnen opstellen. Die zijn er al in landen als het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk.

Puur natuur of pure marketing?

Consumentenonderzoek

De uitspraken over consumenten zijn gebaseerd op ons onderzoek in maart en april 2021. We vroegen een representatief panel van 1072 Nederlandse consumenten hoe zij naar claims als ‘puur’, ‘100% natuurlijk’ en ‘met natuurlijke ingrediënten’ kijken.