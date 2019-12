Ontbijtgranen voor kinderen langs de Nutri-Score-meetlat

De Jumbo Choco Rings en Jumbo Choco Chips zien er even (on)gezond uit. Toch krijgen de rings een A en de chips een C. Dit komt door het verschil in de hoeveelheid suikers en verzadigd vet.

Is je kind fan van gepofte tarwe, dan is met behulp van Nutri-Score de gezondste keuze zo gemaakt. Die van AH Basic scoort een A. De smacks van Kellogg’s is met een C aanzienlijk rijker aan suiker en bevat minder eiwit.