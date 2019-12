Test jodiumsupplementen

Test|Als je risico loopt op een jodiumtekort, is het aan te bevelen een supplement te gebruiken. In 2017 testten we jodiumsupplementen. Die test laat zien dat niet elk supplement de beloofde hoeveelheid jodium bevat. Vooral supplementen met het zeewiersoort kelp bevatten niet altijd de hoeveelheid die op het etiket staat. Preparaten met kaliumjodide bevatten wel wat ze beloven.

Getest: kaliumjodide supplementen

Uit de test van 2017 blijkt dat alle supplementen met kaliumjodide keurig de op het etiket vermelde hoeveelheid jodium bevatten. Met €0,01 tot €0,02 per dagdosering, zijn de druppels van Biotics en Paleo het goedkoopst.

Een ander voordeel is dat deze preparaten alleen jodium bevatten. In multivitaminen zitten naast jodium allerlei andere stoffen. Maar het is maar de vraag of je deze extra vitamine en mineralen nodig hebt.



Merk & type microgram (mcg) jodium (gemeten) Afwijking groter dan toegestaan 1. Biotics Jodium-vloeibaar 80 - 2. Paleo Jodium 145 - 3. Etos Multi alles in 1 tablet 165 - 4. Kruidvat Multi A-Z Compleet 155 - 5. Centrum Compleet van A tot Zink 100 - 6. Davitamon Compleet weerstand 70 - 7. Dagravit Totaal 30 45 -

Getest: kelp supplementen

Kelp is een zeewier en van nature rijk aan jodium. Maar dat jodiumgehalte kan heel erg schommelen. En dat blijkt ook uit de test die we in 2017 deden. Van de 5 preparaten bevatten er 3 veel meer of minder jodium dan ze aangeven.



Merk & type microgram (mcg) jodium (gemeten) Afwijking groter dan toegestaan 1. A.Vogel Kelpasan 190 - 2. Solgar Kelp 275 - 3. Orthica Kelp-150 100 -35% 4. Lamberts Iodine 150mcg (kelpextract) 240 +60% 5. Bonusan 150mcg (uit kelp) 15 -90%

De wet overtreden

Volgens de wet mag een supplement 20% minder tot 45% meer van een mineraal bevatten dan op het etiket staat. Bonusan, Orthica en Lamberts overtreden die wet. Orthica en Bonusan bevatten minder, Lamberts fors meer. Gelukkig is de hoge dosis in het potje van Lamberts nog niet ongezond.

Het is overigens niet vreemd dat er iets meer vitaminen of mineralen in een potje zitten dan vermeld. De hoeveelheid neemt namelijk langzaam af. Bij de uiterste houdbaarheidsdatum moet er nog voldoende overblijven.

Ook interessant: