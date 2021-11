Geproefd: Let’s pannenkoekmixen met groente- en fruitpoeder

Wat is het?

Pannenkoekenmixen met groente- en fruitpoeder van het merk Let’s (€2,29, 175 gram). Het zijn shakers waar je alleen water aan toe hoeft te voegen. Iedere smaak heeft zijn eigen kleur om zo leuke figuurtjes in de pannenkoeken te kunnen maken. Door verschillende mixen te gebruiken kun je variëren met kleur.

Pannenkoekenmix wortel

Bevat 9% gedroogde wortelpoeder.

Dat staat gelijk aan 135 gram wortels.

Pannenkoekenmix banaan & spinazie

Bevat 8% gedroogd bananenpoeder en 1% gedroogde spinaziepoeder.

Dat staat gelijk aan 52 gram banaan en 35 gram spinazie.

Pannenkoekenmix aardbei

Bevat 9% aardbeienpoeder.

Dat staat gelijk aan 90 gram aardbeien.

Uit 1 shaker haal je 3 à 4 pannenkoeken. Hierdoor is het best prijzig. Omgerekend kost een Let’s pannenkoek circa 65 cent per stuk. Normaal gesproken kost een zelfgemaakte pannenkoek rond de 30 cent.

Hoe smaakt het?

Qua smaak zijn we niet positief verrast. Je proeft nauwelijks groente of fruit. De structuur is vrij dik. Je kunt proberen om iets meer water dan voorgeschreven toe te voegen. Dan krijg je dunnere pannenkoeken.

Gericht op kinderen

De pannenkoekenmixen zijn vooral gericht op kinderen. Een nadeel van dit soort producten is dat je op deze manier kinderen niet leert groente en fruit te eten en te waarderen.

De pannenkoken gebruiken om bij moeilijke eters toch wat vitaminen naar binnen te krijgen lijkt ook wat overbodig. Bananen en aardbeien zijn bij uitstek vruchten die kinderen toch al lekker vinden. En wortels zijn een vrij zoete groente. De meeste kinderen zullen deze ook zonder al te veel protest eten. Dat geldt misschien minder voor spinazie. Maar dat is met 1% dan ook gelijk het laagste percentage in de mixen.

Groente in de vorm van groentepoeder is ook minder gezond en geeft vooral het signaal dat je groente moet verstoppen omdat het niet lekker is.

Voedingswaarde

De voedingswaarde van deze pannenkoekmixen ligt redelijk in lijn met andere kant-en-klare mixen. Het is daarmee zeker niet de gezondste variant. Als je voor je gezondheid gaat kun je het beste kiezen voor een mix zonder toegevoegde suikers. Die bestaat voornamelijk uit volkorenmeel en bevat weinig zout. De Let’s pannenkoekenmixen voldoen alleen aan het laatste punt.

Lees ook Pannenkoekenmix: test suiker (alleen voor leden)

Groente- en fruitpoeder

Op de verpakking staat aangegeven dat er voor de aardbeienvariant 90 gram aardbeien zijn gebruikt voor 100 gram pannenkoekenmix. Dat betekent niet dat 90% van de mix uit aardbeien bestaat. In totaal zit er 9 gram aardbeienpoeder in 100 gram mix. Het poeder wordt gemaakt door het vocht uit aardbeien te halen. Hetzelfde geldt voor de andere gebruikte groente- en fruitsoorten.

Nadeel van het drogen van groente en fruit is dat een gedeelte van de vitamines verloren kan gaan. Het eten van groente en fruit heeft verder als voordeel dat het een verzadigend effect heeft. Doordat je er op moet kauwen. Als je er poeder van maakt wordt het sterk bewerkt en mist het dat voordeel.

Het zet ook geen zoden aan de dijk voor het halen van de aanbevolen 250 gram groente en 2 stuks fruit per dag. Daar is het te bewerkt voor. Onbewerkte groente- en fruit zijn beter voor je gezondheid. En passen ook prima óp je pannenkoek.

Het toegevoegde fruit- en groentepoeder is dus vooral leuk voor het kleurrijke effect. Maar voor je gezondheid is een pannenkoek met vers fruit of (geroerbakte) groente een betere optie.

Natuurlijke kleurstoffen

Het fruit- en groentepoeder zorgt voor een kleurrijk effect zonder kunstmatige kleurstoffen. Maar je kunt ook prima zelf je pannenkoeken met groente een kleurtje geven.

Lees er meer over op de pagina: tips om gezonde pannenkoeken te bakken.

Toegevoegde suikers

De mix bevat op het fruitpoeder na geen toegevoegde suikers. Dat is positief. Toch ligt het suikergehalte hoger dan bij de meeste standaard pannenkoekmixen. Dat komt door het groente- en fruitpoeder. Door zoete groente en fruit te drogen concentreer je de suikers. Daarmee zit er in een pannenkoek van 100 gram zo’n 6 gram suiker. Dat is ongeveer 1,5 suikerklontje.

Tarwebloem

De pannenkoekenmixen bestaan voor een groot deel uit tarwebloem en boekweitmeel. Dit is bij de meeste pannenkoekmixen het geval. Het nadeel van tarwebloem is dat er nauwelijks vezels inzitten. Kiezen voor een volkorenpannenkoekenmix is gezonder. Want daar zitten een stuk meer vezels in. Net als dat volkorenbrood een stuk meer vezels bevat dan wit brood.

Zout

Bij voorkeur bevatten pannenkoeken niet meer dan een 0,5 gram zout per 100 gram. Ook kinderen krijgen namelijk snel te veel zout binnen. Vooral kinderen tot en met 4 jaar kunnen niet goed tegen veel zout. De mixen van Let’s blijven met 0,4 gram zout per 100 gram pannenkoek onder deze grens.

Duurzaamheid

De verpakking is van vrij dik plastic. Dit geeft een hoop onnodig plastic afval.

Verder bevatten Let’s pannenkoekenmixen geen duurzaamheidskeurmerken. De ingrediënten van dierlijke afkomst (ei-poeder & melkpoeder) hebben geen Beter Leven keurmerk.