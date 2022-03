Fruitdrank voor kinderen langs de Nutri-Score-meetlat

Werkelijk gezond?

Water is de beste dorstlesser voor je kind volgens het Voedingscentrum. Wel wat saai, is daarop een veelgehoorde reactie. Zo’n pakje fruitdrank mag toch ook best? Wij kenden wij het voedselkeuzelogo Nutri-Score toe aan 30 soorten fruitdranken voor kinderen. Zo zie je meteen welke fruitdranken (on)gezond zijn.

Fruitdranken krijgen pluspunten voor de hoeveelheid fruit en vezels, en minpunten voor de hoeveelheid suiker. Daarom kan een drankje met veel fruit, vezels én suiker een zelfde Nutri-Score krijgen als een drankje waar weinig fruit, vezels en suiker in zit.

Gezondste keuze

Van de 30 fruitdranken voor kinderen die wij bekeken krijgt ongeveer de helft een redelijke score. Soms is dat Nutriscore B, maar meestal is dat een C. Allemaal fruitdranken zonder de toevoeging van suikers. Een Nutriscore A kan een fruitdrank nooit krijgen. Die score is gereserveerd voor puur water. Dat is dan ook de ideale dorstlesser voor kinderen: geen calorieën en niet zoet.

De kinderdranken met toegevoegde suikers hebben een Nutriscore D of E. Deze dranken bevatten nauwelijks fruitsap: gemiddeld niet veel meer dan 15%. Het gemis aan fruit heeft gevolgen voor de smaak. Dit wordt gecompenseerd met suikers, aroma’s en soms zoetstoffen.

Minder gezonde keuze

Fruit eten is beter

Fruit is vooral gezond als je het eet. Fruitsap is een veel minder gezonde keus. Door fruit te persen blijven de gezonde vezels achter. En fruitsap slurp je zo naar binnen. Doordat je op fruit flink moet kauwen geeft dat een voller gevoel en eet je er niet snel te veel van.

Gaatjes

Fruitdranken zijn geen feest voor je tanden. Ze bevatten vaak veel suikers. Puur sap bevat zo’n kleine 10% suikers. Dat is niet veel minder dan in cola. Fruitdranken zijn ook nog eens heel zuur.

Fruit eten is ook slecht voor je tanden. Beperk daarom het aantal eetmomenten tot maximaal 7 per dag. En poets je tanden niet direct na het eten van iets zuurs. Dat geeft extra slijtage. Wacht minimaal een uur.

Zoet

Fruitdranken zijn van nature zoet door 100% sap of door de (extra) toevoeging van suikers. Maar de zoete smaak komt ook vaak door de toevoeging van zoetstoffen.

Een baby heeft een aangeboren voorkeur voor zoet. Tijdens de smaakontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze leren dat niet zoete dingen ook lekker zijn.

Alle resultaten

In onderstaand overzicht zie je van de 30 fruitdranken voor kinderen welke Nutri-Score erbij hoort.

Zoek de verschillen

Op het oog vergelijkbare producten kunnen heel verschillend scoren. Nutri-Score helpt je een gezondere keuze te maken.

Fruitnectar

Zowel Albert Heijn als Jumbo verkopen pakjes fruitnectar. Een vruchtendrank aangelengd met water. De Jumbo Multivitamine nectar bevat naast 50% water ook suiker. Dit pakje bevat daardoor 4,5 suikerklontje en scoort een E. De AH Basic Multi fruit nectar bevat 66% water maar vervangt de suiker door zoetstoffen. Met 2,5 suikerklontje per pakje goed voor score C.

Orange

Albert Heijn verkoopt pakjes ‘Juicy orange’ en pakjes ‘Drinky orange’. De ‘drinky’ is vooral water en toegevoegde suiker. Slechts 20% is sinaasappelsap. Dit pakje heeft score E. De ‘juicy’ is 100% sinaasappelsap en verdient een C.

Hetzelfde gaat op voor Jumbo sinaasappeldrink (E) en Jumbo sinaasappelsap (C).

Wicky

De Wicky Zonder suiker fruit bevat nauwelijks fruit. Het fruit-aroma zorgt toch voor wat smaak. Zoals de naam al doet vermoeden zit er ook geen suiker in. Goed voor een B.

Bij Wicky Water met tropisch fruit blijft de teller steken op 7% fruit. Er is verder geen suiker aan toegevoegd. Het krijgt daarom een C. De Wicky Original fruit bevat 10% fruit. Het eerstvolgende ingrediënt is suiker. Daardoor soort hij een D.

Niet gezonder dan fruitdranken volwassenen

De samenstelling van fruitdranken voor volwassenen is ongeveer net zo (on)gezond als die van fruitdranken voor kinderen. Je zou verwachten dat dranken voor kinderen beter afgestemd zijn op de behoeften van kinderen. Van de fruitdranken voor volwassenen krijgt 1 op de 5 de allerlaagste Nutri-Score. Bij de kinderdranken is dat 1 op de 4.

Fruitmisleiding

Laat je niet misleiden door namen of afbeeldingen van exotische vruchten. Een aloude truc bij fruitdranken is voornamelijk appel- of druivensap te gebruiken. Vervolgens voegen ze maar een klein beetje van een exclusievere vrucht toe. Zoals blauwe bes. De blauwe bes krijgt op de voorkant een podium, de appel en druif niet.

Zo bevat de Taksi tropisch fruit vooral appelsap terwijl alleen het tropische fruit is afgebeeld. In Roosvicee Multivit perzik voornamelijk appelsap terwijl alleen de perzik en rozenbottel zijn afgebeeld.

Zo hebben we getest

We pasten de berekening van Nutri-Score toe op 30 fruitdranken voor kinderen verkrijgbaar bij Albert Heijn en Jumbo. We keken naar A-merken en huismerken. Omdat het aanbod groot is kozen we alleen de dranken met tropisch fruit zoals sinaasappel, mango of perzik. Zuiveldranken hebben we niet bekeken. Alle gegevens zijn van februari 2020.

Lees ook: