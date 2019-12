Snacken met peulvruchten: AH boontjesmixen getest

Test|Peulvruchten zijn gezond en dus prima als snack, zo redeneert Albert Heijn. Ze introduceerde 3 varianten boontjesmixen in de smaken 'gezouten', 'wasabi' en 'curry & kokos'. We lieten 30 Consumentenbond panelleden de snackmixen beoordelen.

De lekkerste boontjesmix

Nummer 1: Curry & Kokos boontjesmix

De curry & kokos variant heeft veruit de meeste fans. 'Lekkere bite, iets zoetig en niet te zout' en 'de verhouding tussen de verschillende smaken is in balans', oordeelde het panel. Bijna de helft zou deze boontjes vaker willen eten, daarmee is het de smakelijkste van de 3 varianten.

Nummer 2: Gezouten boontjesmix

De gezouten boontjesmix roept weinig enthousiasme op. 'Niets bijzonders' en 'de smaak is weinig uitgesproken', aldus panelleden. Toch was niet iedereen negatief: een aantal proevers zou deze snackmix best vaker willen eten.

Nummer 3: Wasabi boontjesmix

De Wasabi boontjes worden te pittig bevonden, 'na 4 nootjes stond mijn hele mond in brand', liet een panellid weten. Slechts 1 van de 30 proevers zou deze hete boontjes vaker willen eten.

Hoe gezond zijn de boontjesmixen?

De boontjesmixen bevatten veel vezels en eiwitten, dat is gezond. Helaas is er aan de mixen ook suiker en zout toegevoegd. Dat maakt ze minder gezond.

Vezels en eiwitten

De boontjesmixen hebben een verschillende samenstelling maar bestaan allemaal uit diverse soorten (gebakken) bonen. Zoals sojabonen, tuinbonen en doperwten. Dit zijn allemaal peulvruchten en die bevatten veel vezels en eiwitten.

Suiker

De varianten wasabi en curry-kokos bevatten bijna 10% suiker en dat is fors. De gezouten boontjesmix doet het met 4% suiker wat beter. Dit komt vooral doordat deze boontjes geen coating hebben.

Zout

De gezouten boontjesmix is met 1,3 gram zout per 100 gram niet de zoutste. Dat is de curry-kokos mix met 1,6 gram zout per 100 gram. Dat is ongeveer gelijk aan het zoutgehalte in chips en borrelnoten. De wasabi mix bleek met minder zout toe te kunnen. Deze variant bevat slechts 0,2 gram zout per 100g gram.

De mening van het panel

De panelleden werd gevraagd in hoeverre zij de boontjesmixen als gezond zien en of ze het gebruik van bonen in snacks een goed idee vinden. De meeste proevers bleken enthousiast. 'Het mondgevoel is vergelijkbaar met een notenmix en de smaak is prima' en 'een goede zaak, het heeft zeker potentie', vinden 2 panelleden. Sommigen hadden hun twijfels: 'Ben niet z'n fan van deze knabbels, ik vermoed toch meer ongezonde ingrediënten binnen te krijgen dan goed is', liet een panellid weten. Er zit inderdaad meer zout en suiker in dan je misschien zou verwachten.

Het oog wil ook wat

Eten doe je met al je zintuigen en het oog wil ook wat. Helaas vond menig panellid de boontjesmixen er erg onaantrekkelijk uitzien: 'Ze zien eruit als kiezelstenen, dat is niet aantrekkelijk om te kopen' en 'ze zien er uit alsof ze beschimmeld zijn,' waren opmerkingen bij de wasabi mix. Ook andere mixen werden over het algemeen niet aantrekkelijk bevonden 'het geheel ziet er rommelig uit' en 'de deegcoating ziet er niet aanlokkelijk uit' meldden 2 proevers.

De paneltest

De 30 panelleden kregen de 3 verschillende smaken boontjes in een doorzichtige merkloze verpakking thuisgestuurd. Het was dus een 'blinde test'. Ze vulden de vragenlijst online in. We verzochten het panel hun mening te geven over de boontjesmixen. Daarbij vroegen we onder andere naar smaak, de intentie om de snack vaker te eten en in hoeverre ze het product als gezond beschouwen.

