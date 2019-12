Gezonder beleg met Blue Band Fruit & Groente Spread

Aardbei & bietjes het lekkerst

De jonge jury proefde de varianten ‘abrikoos & pompoen’, ‘appel & wortel’ en ‘aardbei & bietjes’. De laatstgenoemde variant was met 18 stemmen veruit het lekkerst, opgevolgd door de ‘abrikoos & pompoen’ met 11 stemmen. De variant ‘appel & wortel’ kon weinig kinderen bekoren met slechts 7 aanhangers.

Ongeacht de variant zijn de kinderen niet bepaald fans van de spreads. Bijna tweederde van hen wil de spreads niet nog een keer eten. ‘Ze smaken naar babyhapjes’, was een veelgehoorde opmerking.

70% fruit, groente en peulvruchten

De 3 varianten Fruit & Groente Spread zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn en Jumbo voor gemiddeld €2,53 per pot. Later zullen ze ook te koop zijn in andere supermarkten. De spreads zijn gemaakt van minimaal 70% fruit, groente en peulvruchten in de vorm van kikkererwten. De rest bestaat uit water, koolzaadolie en hulpstoffen. Het fruit bestaat grotendeels uit het fruit dat in de naam wordt genoemd, maar ook uit rozijnen en bananenpuree (in 2 van de 3 varianten).

Gezonder dan jam en hagelslag

Vergeleken met ander populair zoet broodbeleg zijn de spreads een stuk gezonder. Zo bevatten ze ruim 70% minder suiker dan jam en veel minder suiker en verzadigd vet dan chocoladehagelslag. Er is geen suiker aan toegevoegd. Ten slotte bevatten de spreads ook gewoon de vezels, vitaminen en mineralen uit de hoofdingrediënten.

In de Schijf van Vijf

Volgens de app ‘Kies Ik Gezond?’ van het Voedingscentrum, staat Blue Band Fruit & Groente Spread in de Schijf van Vijf. Het weglaten van zout is daarbij een goede zet. Vergelijkbare producten, zoals de pompoenspread van Albert Heijn en Zonnatura, bevatten toegevoegd zout en staan daarom niet in de Schijf van Vijf. Toch kun je nog altijd het best met vers fruit en groente beleggen. Daarmee kom je al gauw aan 4 keer zoveel groente en fruit als een portie spread van Blue Band.

Voedingswaarde van spreads van Blue Band, Zonnatura en Albert Heijn

Per portie (15 g) Blue Band Abrikoos

& Pompoen Spread Zonnatura

Pompoenspread AH Verse

Pompoenspread Energie 35 kcal 29 kcal 8 kcal Vet (gram) 2,6 2,4 0,2 Verzadigd vet (gram) 0,2 0,3 0 Suiker (gram) 2 0,9 0,9 Vezels (gram) 0,6 0,3 0,5 Eiwit (gram) 0,5 0,5 0,2 Zout (gram) 0,02 0,23 0,09

Lees ook: