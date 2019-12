Gepaneerd vlees: wat koop je eigenlijk?

Gepaneerd vlees - zoals een kipcordon-bleu, zigeunerschnitzel of kipkrokantschnitzel - is niet duur en is uitgebreid vertegenwoordigd in het vleesschap in de supermarkt. Maar wat koop je nu eigenlijk? De Consumentenbond vroeg aan ruim 2000 consumenten wat ze denken dat er allemaal in gepaneerd vlees zit en liet vervolgens de etiketten zien. De resultaten wekken veel ergernis bij de deelnemers.

Update november 2018: Dit is een test uit 2015. De samenstelling van de geteste voedingsmiddelen kan inmiddels gewijzigd zijn.

Vooral paneer en water

Het onderzoek gepaneerd vlees uit de Consumentengids van november 2015 laat een aantal voorbeelden zien waarbij water is toegevoegd als ingrediënt. De zigeunerschnitzel van Albert Heijn (links) bevat 13% water, namelijk 8% + 5%. Tweederde van de deelnemers vindt dit bezwaarlijk tot heel erg bezwaarlijk. Door al dat water en paneermeel bestaat de schnitzel van Albert Heijn nog maar voor 65% uit vlees.

Dat het ook anders kan laat Hoogvliet zien met zijn zigeunerschnitzel met 94% vlees (rechts). De oplettende lezer ziet overigens dat het etiket rechts 95% vlees vermeldt. Hoogvliet meldt dat het product echter 94% vlees bevat. Het nieuwe etiket was op het tijdstip van schrijven nog niet beschikbaar.

De zigeunerschnitzel: niet altijd 1 stuk vlees

Een zigeunerschnitzel is het pittige broertje van de Wiener Schnitzel. Wat blijkt: deze zigeunerschnitzel bestaat in sommige gevallen niet uit 1 lap vlees maar uit stukjes vlees, ook wel plakvlees genoemd. 56% van de respondenten vindt het bezwaarlijk of heel erg bezwaarlijk dat er gebruik is gemaakt van aan elkaar geplakte stukjes vlees en niet uit 1 stuk vlees zoals een schnitzel doet vermoeden.

De kipcordon-bleu ontleed

Kipcordon-bleu is van oorsprong een kipfilet gevuld met ham en kaas. De kipcordon-bleus in het onderzoek van de Consumentenbond bevatten veelal:

kipgehakt in plaats van kipfilet;

kalkoenham in plaats van ham van een varken;

kaassaus in plaats van echte kaas.

65% van de deelnemers vindt het bezwaarlijk tot heel bezwaarlijk dat er kaassaus in zit in plaats van echte kaas. Meerdere deelnemers zeggen: 'Kaassaus is géén kaas.'

Kipkrokantschnitzels: weinig vlees

Een kipkrokantschnitzel is een veelal voorgegaard stuk kippenvlees met daar omheen een laag cornflakes. De onderzochte kipkrokantschnitzels bestaan voor ongeveer de helft uit cornflakes, water en andere toevoegingen. 73% van de respondenten vindt het bezwaarlijk of heel erg bezwaarlijk dat slechts de helft van het product uit vlees bestaat.

De kipkrokantschnitzel van een Plus-filiaal* (zie foto hieronder), bestaat deels uit kalkoenvlees in plaats van kip. Tweederde van het panel vond dit bezwaarlijk of heel erg bezwaarlijk. 'Als er kip op staat moet er kip in zitten, anders koop ik wel kalkoen', aldus een verontwaardigde deelnemer aan de vragenlijst.

*Dit product zit volgens Plus niet standaard in het assortiment, daarom kan de supermarkt geen uitspraak doen over de samenstelling. Volgens Plus verkopen de meeste filialen een product dat bestaat uit 62% kippenvlees.

Separatorvlees

Soms zit er in gepaneerd vlees ook separatorvlees. Bij separatorvlees wordt eerst onder lage druk vlees van het bot losgehaald. Vervolgens worden de restjes die dan nog steeds aan het bot zitten onder hoge druk van het bot gescheiden. Het is zo fijn van structuur dat het ook wel 'vleespasta' wordt genoemd. Door de hoge druk komen er ook allerlei kleine botdeeltjes mee.

Als fabrikanten dit aan een product toevoegen, mogen ze het geen vlees noemen. Op het etiket moet dan separatorvlees staan. 77% van de ondervraagde consumenten vindt het gebruik van separatorvlees bezwaarlijk of heel bezwaarlijk.

Grootste ergernissen op een rij

Wat is jouw ergernis? Deel hem in onze community.

Actie: Voedsel ontmaskerd

De Consumentenbond komt in actie tegen misleiding en fraude in de voedselindustrie.