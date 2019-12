Geproefd: diervriendelijk alternatief voor ganzenlever

Foie gras, oftewel ganzenlever, is een echte Franse delicatesse. Het wordt helaas dieronvriendelijk geproduceerd. Bij Lidl kun je in oktober een veganistisch alternatief kopen: Faux Gras. Wat is het, en hoe smaakt het?

Voor de productie van foie gras krijgen ganzen dwangvoeding. Het resultaat is een zeer vette lever die verwerkt wordt tot paté of terrine. Voor veel mensen is ganzenlever ‘not done’ omdat het dieronvriendelijk is. Bij Lidl kun je in oktober voor €3,29 (125 gram) een diervriendelijk alternatief kopen: Faux Gras. Letterlijk vertaald: ‘nep vet’. Alle ingrediënten in deze paté zijn van plantaardige afkomst.

Faux gras blijkt best lekker

Van de 29 proevers vinden 22 de faux gras lekker. Al vinden sommigen de smaak wat ‘vlak’. Een aantal proevers geeft aan dat het best lijkt op echte ganzenlever. Vooral de structuur en het mondgevoel komen in de buurt. ‘Mij zou je zeker voor de gek kunnen houden’ geeft een proever aan.

De vegetarische paté is op smaak gebracht met champagne, tomatenpuree, zeezout, truffel, koriander, kaneel en kruidnagel. Een paar goede proevers haalden de champagne en de ‘koekkruiden’ er gelijk uit. Maar niet iedereen was enthousiast over de smaak. Enkele proevers geven aan dat de paté wat zoetig smaakt. Waarschijnlijk komt dit door de kaneel of de tomatenpuree, want er is geen suiker toegevoegd.

Ondanks dat het smaakoordeel positief is twijfelen veel proevers of ze het ook daadwerkelijk zouden kopen. ‘Gewone smeerleverpaté vind ik eigenlijk lekkerder’ aldus een proever.

Is het gezond?

Termen als ‘plantaardig’ en ‘vegetarisch’ klinken al snel gezond, maar dat valt bij deze paté tegen. Het bevat veel ongezonde vetten, zelf meer dan in ganzenlever of smeerleverworst. De paté is ook aan de zoute kant, maar wel minder zout dan ganzenlever of smeerleverworst.

Veel verzadigd vet

Ganzenlever bevat veel verzadigd vet. Helaas is dit ook bij de faux gras het geval. De vegetarische paté bevat maar liefst 18 gram verzadigd vet per 100 gram paté.

Al gaat het hier niet om dierlijk vet maar om plantaardig vet. De paté bestaat voor een groot deel uit kokosvet. Meestal is vet van plantaardige oorsprong grotendeels onverzadigd en daarmee gezond, maar kokosvet is een uitzondering. Het bevat het meeste verzadigd vet van alle vet- en oliesoorten. Verzadigd vet is in tegenstelling tot onverzadigd vet slecht voor gezondheid.

Aan de zoute kant

De vegetarische paté is - net als de meeste vleeswaren - aan de zoute kant. In 100 gram paté zit bijna anderhalve gram zout. De aanbevolen hoeveelheid zout per dag voor volwassen is 6 gram. Daar zit je al snel aan.

Duurzamer

Omdat alle ingrediënten van plantaardige afkomst zijn is deze paté naast diervriendelijker ook duurzamer dan echte foie gras. Het product is ook biologisch.

