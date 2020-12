Geproefd: feeststol

Ruim voor de feestdagen ligt hij al in de winkels: de kerststol. Om aan alle feesten mee te kunnen doen komen we hem meestal tegen als ‘feeststol’. Wij probeerden er 3: van Albert Heijn, Jumbo en Aldi.

Drie stollen

We probeerden stollen van 3 supermarkten.

AH Excellent feeststol Met rozijnen, krenten, hazelnoten en amandelspijs

Verkrijgbaar bij Albert Heijn voor €3,49 (in een witte of paarse doos. De inhoud is hetzelfde) Jumbo luxe feeststol Met amandelspijs

Verkrijgbaar bij Jumbo voor €3,49 Aldi luxe Stol Gevuld met amandelspijs, vruchten en noten

Verkrijgbaar bij Aldi voor €2,99

Hoe smaken ze?

Qua ingrediënten en voedingswaarden is er niet veel verschil. Qua smaak liggen ze ook dicht bij elkaar. Albert Heijn en Aldi werden het best gewaardeerd. De stol van Jumbo is wat droger, meer gewoon krentenbrood. Maar de spijs is wel lekker van smaak.

De winnaar

Als we toch een winnaar moeten aanwijzen dan is dat nipt die van Aldi. 'Lekker zacht maar ook stevig'. 'Lekker klein bittertje van de sinaasappel en goed gevuld'.

Door de spijs is zo’n stol wel een mierzoete hap, maar het is feest. In januari gaan we weer aan het volkorenbrood.

Kerststol of feeststol?

Bij kerst hoort sneeuw. Dus het verschil zit ‘m in de poedersuiker die er in de kerstvariant bij zit. Hoewel Aldi ‘m versiert met amandelstrooisel.

Goedkoopste

Aldi heeft de goedkoopste én de zwaarste stol. Maar liefst een kilo. De andere wegen 750 gram.

Spijs

Ze zijn gelukkig alle 3 met amandelspijs en geen goedkope bonenpuree. Amandelspijs is een mengsel van amandelen en suiker. Maar soms is spijs gemaakt van gekookte witte bonen. Suiker is dan een alternatief voor de veel duurdere amandelen. Het is minder stevig en wat plakkerig.