Geproefd: Koolhydraatarme muesli

Muesli met 70% minder koolhydraten en 'meer échte voeding'. Klinkt goed. Het productwon ook nog eens de Jaarprijs Goede Voeding 2020. Is het echt zo gezond? We bekeken en proefden de variant met noten en pitten.

Smaak

De Muesli noten & pitten van Tasty Basics is lekker krokant, en beetje als granola. Je merkt daardoor niet dat er nauwelijks granen in zitten. Ook de smaak is goed. Je proeft vooral kaneel en gember. Dus daar moet je wel van houden. Het is erg smakelijk door de yoghurt. Enige nadeel is dat de smaak ook iets muffigs heeft.

Een gezond maar duur ontbijtje

De samenstelling is gezond, want er zitten veel vezels, weinig suiker en nauwelijks zout in. Wel bevat het product vrij veel verzadigd vet. En je moet wel behoorlijk je portemonnee trekken. Met €3,29 per 350 gram is Muesli noten & pitten van Tasty Basics al snel 2 keer zo duur als 'gewone' muesli. Gewone muesli zonder toegevoegde suikers is ook een gezonde keuze. Dus het is maar de vraag of je dit product de meerprijs waard vindt.

Koolhydraten

Op de verpakking staat groot '70% minder koolhydraten'. In vergelijking met andere (krokante) muesli’s klopt dit ook. Dit komt door het gebruik van sojameel en pindapasta als basis, in plaats van bijvoorbeeld haver of tarwe. Let wel: koolhydraten uit haver of volkorentarwe passen prima binnen een gezond voedingspatroon. Maar als je bijvoorbeeld een koolhydraatarm dieet volgt, is dit product geschikt. Let je op de calorieën? Dan biedt deze muesli je geen voordeel. Het is zelfs calorierijker dan de meeste krokante muesli's.

Suiker

De muesli bevat weinig suiker. Per portie van 40 gram krijg je zo’n 3 gram suiker binnen. Dat is minder dan veel andere krokante ontbijtgranen, die zijn vaak gezoet zijn met suiker, stroop of honing. De suikers in deze muesli zijn afkomstig uit de dadels. En gedeeltelijk ook uit de soja en noten. Deze ingrediënten bevatten van nature een beetje suiker.

Maar als je op je suikerinname wilt letten, zijn er ook andere opties. Zo zijn er muesli's met nog minder suiker. Dat zijn dan meestal varianten zonder gedroogde vruchten of andere toegevoegde suikers. Check voor aankoop altijd de voedingswaardetabel op de achterkant van de verpakking.

Lees ook: hoeveel suiker zit er in mijn eten

Vezels

Deze muesli bestaat voor meer dan een vijfde uit vezels. Dat is veel. Maar het gaat hier wel voor een deel om zoet smakende witlofwortelvezels. Toegevoegde vezels dus, verkregen uit een wortelknol. Het is nog maar de vraag of zulke losse toegevoegde vezels wel dezelfde gezondheidsvoordelen hebben als vezels uit volkorenproducten.

Vet

De muesli is best calorierijk en bevat vrij veel vet. Per portie van 40 gram krijg je ongeveer 190 kilocalorieën en 11 gram vet binnen. Maar het gaat wel voornamelijk om de gezonde onverzadigde vetten uit pinda’s, noten en soja. Toch zit er ook aardig wat ongezond verzadigd vet in. Per portie bijna 2 gram. Dit is de reden dat het product net niet in de Schijf van Vijf valt.

Eiwitten

Een derde van de muesli bestaat uit eiwit. Normaal gesproken bestaat muesli voor 10 tot 15% uit eiwit. Dit is dus aanzienlijk meer. Het voordeel van eiwit is dat het een vol gevoel geeft. Maar producten met extra eiwit zijn niet per se gezonder. De meeste mensen krijgen namelijk al meer dan genoeg eiwit binnen.

Claims

Er worden op de verpakking en online heel wat claims gemaakt. Maar hoeveel moet je je hiervan aantrekken? We zetten ze op een rijtje:

'70% minder koolhydraten'

Deze claim klopt. Maar koolhydraten zijn niet per definitie ongezond. Probeer voornamelijk (toegevoegde) suikers te vermijden. Met koolhydraatbronnen zoals volkorenbrood of andere volkorenproducten is niks mis.

'Meer echte voeding'

Dit staat op de verpakking. Op de website staat: 'Wij maken onze muesli’s op basis van onbewerkte grondstoffen.' Dit is nogal overdreven, want de muesli bestaat voor een groot deel uit sojavlokken en sojastukjes van ontvet sojameel. Dat kan je toch moeilijk onbewerkt noemen. Ook zitten er witlofwortelvezels in. Die vezels krijg je zonder bewerking niet uit de wortels. Daarmee is deze muesli niet minder bewerkt dan andere muesli’s.