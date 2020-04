Leon & León friet geproefd

Leon & León friet is een nieuw merk airfryerpatat. De verpakking staat vol met voedingsclaims, zoals '30% minder vet'. Dat is opmerkelijk voor patat. Wij bekeken de voedingswaarde en lieten de smaak beoordelen.

Volgens de proevers: smakelijk

Een grote meerderheid vindt de friet lekker. ‘Een aanrader!’ volgens een van de deelnemers. Al geven de meeste proevers aan het niet lekkerder te vinden dan andere airfyerfrites. Sommigen vinden de friet te slap of te zacht. ‘Het werd een soort van kruimelige, zachte brei’ laat een proever weten.

We lieten de friet door 36 consumenten klaarmaken en beoordelen. 22 proevers vinden de Leon & León friet lekker genoeg om zelf te kopen. Van de 14 anderen vinden een groot deel de friet te duur. Een pak van 500 gram kost €1,99.

Wat is Leon & León friet?

Leon & León friet is voorgebakken patat voor de airfyer. Het is gemaakt van de Colomba aardappel. Dat is een aardappelras met wat meer water en daardoor minder calorieën en koolhydraten.

Voedingswaarde: negeer de claims

Er staan nogal wat voedingsclaims op de verpakking. Zoals : ‘minstens 30% minder calorieën en koolhydraten’ en ‘30% minder vet’.

Deze claims kun je maar beter negeren. Ze zijn gemaakt op basis van de vergelijking tussen in de airfryer bereide Leon & León friet en ‘gewone’ gefrituurde friet. Weinig verbazend dat deze airfyerpatat daar inderdaad gunstiger uitkomt. Een vergelijking met andere merken oven- en airfryerfrites staat niet op de verpakking. Dat maakt het erg lastig om te checken of deze airfryerfrites nu echt iets bijzonders zijn. En of ze hun forse prijs ten opzichte van andere airfryer- en ovenfrites waard zijn.

Daarnaast blijft het de vraag hoeveel gezonder je bezig bent door friet te eten met iets minder koolhydraten. Patat eet je omdat je het lekker vindt en niet voor je gezondheid. Door ze te bakken in de hetelucht in plaats van in olie, bespaar je op vet en calorieën. Maar dat is bij alle friet en niet alleen bij de Leon & León friet.

Zout

Aan de friet is al zout toegevoegd. ‘Geen gestrooi meer met zout na de bereiding’, juicht de zak. Toch blijken 15 proevers nog extra zout toe te voegen. Dan loopt je totale zoutinname toch behoorlijk op.

Klaarmaken: één portie per keer

In een zak zit 500 gram friet. Dat zijn 2 porties. Maar volgens de aanwijzingen moet je de friet per 250 gram bereiden. Als je met meer dan 2 personen bent, zul je dus om de beurt moeten eten. Anders is de eerste portie friet koud tegen de tijd dat je klaar bent met bereiden van alle porties.

