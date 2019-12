Sunbreaks Wavy Grains een gezond alternatief voor chips?

Test|Nieuw in chipsland: Sunbreaks Wavy Grains. Deze meergranenchips bevatten meer vezels en 33% minder vet en zouden daarmee minder ongezond zijn dan gewone chips. Is dit zo en hoe smaken ze? Wij testten deze en 2 andere soorten chips op smaak en voedingswaarde.

Update november 2018: Dit is een artikel uit 2017. De samenstelling van de geteste voedingsmiddelen kan inmiddels gewijzigd zijn.

Naast gezonde vezels ook veel zout en suiker

Sunbreaks Wavy Grains zijn chips met volkorengranen waar meer vezels en minder vetten in zitten dan in gewone chips. Maar ondanks dat ze minder vet en meer vezels dan de meeste chips bevatten, zijn ze niet bepaald gezond te noemen. Ze hebben namelijk een hoog suikergehalte en bevatten een flinke snuf zout.

Vezels zijn wel goed voor de stoelgang en vezelrijk eten verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, maar suiker en zout passen niet in het rijtje gezonde ingrediënten.

Voedingswaarde in vergelijking met andere chips

Per 100 gram Sunbraks Wavy Grains Sea salt flavour Lay’ s Naturel Lay’ s Oven Baked Naturel Energie 480 kcal 541 kcal 439 kcal Vet, totaal (gram) 22 34 13 Verzadigd vet (gram) 2,2 2,7 1,4 Suiker (gram) 7,3 0,3 4,7 Vezels (gram) 6,6 4,4 4,6 Zout (gram) 0,94 1,3 1,2

Zijn Sunbreaks Wavy Grains minder ongezond?

Vet

Met 22 gram vet per 100 gram chips bevatten de Sunbreaks minder vet dan veel andere chipssoorten, zoals Lay’s Naturel. Maar het zijn niet de mínst vette chips. Lay’s Oven Baked Naturel doet het bijvoorbeeld nog een stuk beter met 13 gram vet per 100 gram chips.

Minder vet betekent minder calorieën en dat is fijn als je op de lijn let. Maar vet maakt chips niet per se ongezond, omdat chips vooral gezondere (onverzadigde) vetten bevatten.

Suiker

Sunbreaks-chips mogen dan wel minder vet bevatten dan veel andere chipssoorten, maar met het suikergehalte gaan ze helaas de mist in. De sea salt-variant bevat 7,3 gram suiker per 100 gram en de sweet chili-variant bestaat zelfs voor bijna 10% uit suiker.

Lay’s Naturel bevat nauwelijks suiker: nog geen halve gram per 100 gram chips. Aan Lay’ s Oven Baked Naturel is ook suiker toegevoegd. In totaal bevatten deze chips 4,7 gram suiker per 100 gram.

Veel te veel suiker Er zit nog steeds veel toegevoegde suiker in voedingsmiddelen. Ondanks beloftes van voedselfabrikanten. Dat moet anders! Lees meer over onze actie

Energie (calorieën)

In Sunbreaks-chips zit ongeveer 10% minder energie dan in Lay’s Naturel. Lay’s Oven Baked Naturel bevat de minste calorieën van de 3. Al met al blijft het energierijk voedsel met een grote 'dooreetfactor'.

Smaakmakers

In tegenstelling tot de ingrediëntenlijst van Lay’s Naturel, die lekker kort is met alleen aardappel, plantaardige oliën en zout, is de lijst bij Sunbreaks een stuk langer. De smaak komt niet alleen van het zeezout en de gemengde kruiden en specerijen, maar ook van de toegevoegde suiker.

De vraag is of er zo veel toevoegingen nodig zijn om deze 'gezondere' chips net zo lekker te laten smaken als volvette chips.

Verrassend smaakvol

Om te bepalen of deze chips een lekker alternatief zijn voor gewone chips, schotelden we 25 mensen 3 soorten chips voor: de ‘Sunbreaks Sea Salt Flavour’, ‘Lay’s Naturel’ en ‘Lay’s Oven Baked Naturel’.

De uitkomst was verrassend: bijna de helft vond de Sunbreaks het lekkerst: ‘lekker kruidig en stevig’, zegt een proever. De volvette Lay’s Naturel kwam qua smaak op de tweede plaats.

De smaak van Lay’s Oven Baked Naturel, de minst vette van het trio, bleek maar weinig mensen te kunnen overtuigen.

Lees ook: