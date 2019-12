Test: Chocoladekruidnoten

Test|In de aanloop naar Sinterklaas eten we er heel wat van op: kruidnoten. Vooral de chocoladekruidnoot is erg populair. Welke is de beste?

Wat hebben we getest?

We lieten 40 chocoladekruidnootliefhebbers 15 merken chocoladekruidnoten proeven. Daarnaast hebben we de chocoladekruidnoten nog onderzocht op:

gezondheid; suiker, vet, zout en acrylamide

juistheid etiket

duurzaamheid van de chocolade

De beste

De chocoladekruidnoten van Aldi zijn 'Beste uit de test' en 'Beste koop'.

De chocoladekruidnoten van Hema en Jumbo zijn ook 'Beste uit de test', maar door de hogere prijs niet de nummer 1.

Verder viel ons op

Het verschil in smaak is erg klein.

De verschillen in vet, suiker, zout en acrylamide zijn klein.

Merken met de fraaiste claims en hoogste prijs worden het minst gewaardeerd.

De chocoladekruidnoten van Bolletje vallen tegen. In onze vorige smaaktest van kruidnoten kwam hun 'gewone' variant nog als lekkerste uit de bus.

Verraderlijk lekker

Een handje chocoladekruidnoten staat gelijk aan 5 suikerklontjes, 5 gram vet en 200 kcal*. De hoeveelheid acrylamide is gelukkig beperkt, 100 tot 230 milligram per kilo. Even vergelijken: in chips zit 1900 milligram acrylamide per kilo.

Muizenportie

Veel fabrikanten adviseren een portie van 25 gram chocoladekruidnoten. Expres wat aan de kleine kant, want dan lijkt de hoeveelheid calorieën per portie mee te vallen. Plus, Action en Lidl gebruiken een realistischere portie van 40 gram; een handje vol. AH Basic rekent met de kleinste porties van 5 chocoladekruidnoten. Dan doe je wel heel lang met hun kilozak.

De Pepernotenfabriek

Koekfabrikant Van Delft opent De Pepernotenfabriek, 16 tijdelijke winkels waar alleen peper- en kruidnoten verkocht wordt. Wanneer wij de Pepernotenfabriek binnenstappen krijgen we gelijk wat nootjes om te proeven. Eerst de chocoladevariant, daarna al snel de minder gangbare smaken. Van truffel met kaneel tot tiramisu en van Irish Coffee tot sinaasappel. De verkoper verleidt ons graag met de verschillende smaken.

Intussen krijgen we nog een lesje geschiedenis van de pepernoot. Van een koekje dat het hele jaar kon, naar het befaamde bolletje dat met Sinterklaas gretig gestrooid wordt. Wie de winkels wilt bezoeken moet snel zijn. Sommige sluiten na 5 december al de deuren en na kerst zijn alle pepernotenfabrieken dicht.

Lees het volledige gidsartikel Test chocoladekruidnoten: te lekker om mee te strooien (pdf)

*In diëten en dergelijke gebruikt men soms de benaming calorie voor kilocalorie (kcal), wat soms voor verwarring zorgt. Een kcal is de hoeveelheid energie die nodig is om 1 kilogram water 1 graad Celsius te verwarmen.