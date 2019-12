Test: het lekkerste ijs voor de beste prijs

Let op!

Test|Waar de een van Cornetto ’s houdt hunkert de ander zomers naar een Magnum. De supermarkten liggen dan ook vol met verschillende merken en soorten romige ijsjes. Het ene ijsje is het andere niet. Maar welk ijsje smaakt naar meer?

In de Consumentengids van juli/augustus 2016 staat de test ijsjes (pdf). In het gidsartikel wordt verwezen naar deze pagina.

De Beste uit de Test

We onderzochten 8 merken hoornijsjes, waaronder de A-merk Cornetto’s en 6 soorten chocoladeroomijsjes met amandel waaronder de A-merk Magnums. De échte Cornetto en Magnum bleken niet het lekkerst. Ze werden verslagen door de huismerken. Lees welke ijsjes het hoogst scooren (pdf).

Chocoladeroomijsjes met amandel

Chocoladeroomijsjes bestaan uit roomijs met een laag chocolade en soms lekkere extra’s zoals knapperige amandelen. Het bekendste chocoladeroomijsje is de Magnum. Er doen wilde verhalen de ronde over dit soort ijsjes. Zo zouden ze net zoveel vet bevatten als een pakje boter. Maar dat is een fabeltje.

Hoornijsjes

Hoornijsjes, zoals de Cornetto, heb je in verschillende smaken. Het bekendst is de variant met roomijs en chocoladetopping. Maar is dit wel échte chocolade?

Hoe hebben we getest?

We lieten 8 experts en 40 consumenten een ruime selectie van Cornetto’s en Magnums proeven. De proevers beoordeelden het uiterlijk en de smaak van de ijsjes en evalueerden de krokantheid van het hoorntje en de knapperigheid van de chocoladelaag. Sommige hoorntjes bleken maar een slappe hap. Ook op de toppings was het een en ander aan te merken. Zo bleek een merk hoornijsjes taaie en onsmakelijke koekstukjes als topping te gebruiken. Verder analyseerden we de duurzaamheid en prijs van het ijs.

Vanille-ijs

IJs is vaak op smaak gebracht met vanille. Vanille heeft vele verschillende verschijningsvormen: synthetisch of natuurlijk. Een enkeling gebruikt pure vanille, oftewel het merg uit de vanillepeul. Dit wordt ook wel met ‘vanillepunten’ aangeduid, omdat het voor zwarte puntjes in het ijs zorgt. Soms wordt de hele vanillepeul gebruikt, dit staat dan vermeld als ‘gemalen vanillestokjes’. Dat is goedkoper dan alleen het merg te gebruiken en geeft hetzelfde uiterlijk.

Roomijs

Sommige fabrikanten gebruiken roomijs voor hun ijscreaties. Om ijs roomijs te mogen noemen moet het minimaal 5% melkvet bevatten en mag er geen ander vet dan melkvet aan worden toegevoegd.

Chocolade

Chocoladeroomijsjes zijn bedekt met een laagje melkchocola. Soms mag de buitenkant van het ijsje echter niet als chocolade bestempeld worden. Zo kwamen we een ijsje tegen met een ‘cacaobevattende deklaag’, geen échte chocolade dus.

De experttest

Wij vroegen 8 experts een oordeel te vellen over de ijsjes. De experts staan allemaal bekend om hun kennis en kunde wat betreft ambachtelijk ijs en chocolade. Ze vonden het hoornijsje van Jumbo en van Aldi (Mucci) het lekkerst. Onder de chocoladeroomijsjes met amandel was het Jumbo huismerk de grote winnaar.

Onze ijsexperts

Pascal Aprahamian is jarenlang werkzaam als chef glacier bij een chocolaterie, glacerie & patisserie met vestigingen in Noordwijk, Heemstede, twee in Amsterdam en twee in Jakarta, Indonesië.

Peter Remmelzwaal is souschef patissier bij een chocolaterie, glacerie & patisserie. In 2012 won hij de Dutch Pastry Award.

Hidde de Brabander heeft zijn carrière opgebouwd bij verschillende patisseriezaken en Michelin-restaurants.

Romana De Lorenzo is gediplomeerd ijsspecialist en heeft haar eigen ijssalon in Utrecht. In 2015 behaalde ze op de Italiaanse beurs Coppa d'Oro de vierde plaats voor het lekkerste ijs.

Franny Blauwendraat is chocolatier, ijsmaker en eigenaresse van een Amsterdamse chocolaterie.

Sandrina van den Akker is chocolatier. Ze werkt bij de chocolaterie van expert Franny Blauwendraat.

Didi Granucci is ijsmaker en eigenaresse van een ijssalon in Apeldoorn.

Gert van Soest is chocolatier, ijsmaker en eigenaar van een chocolaterie met vestigingen in Haarlem en Hillegom. Gert van Soest is ook gastdocent chocolade bij het ROC van Amsterdam.

