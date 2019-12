Test|Knoflooksaus en whisky-cocktailsaus zijn populaire smaakmakers. Een gourmet of barbecue zonder deze klassieke sauzen is niet compleet. Maar welk merk moet je op tafel zetten?

Update november 2018

Dit is een test uit 2017. De samenstelling van de geteste voedingsmiddelen kan inmiddels gewijzigd zijn.

Dit hebben we getest

We vergeleken 12 merken knoflooksaus en 11 merken whisky-cocktailsaus. We keken naar:

gezondheid (vet-, suiker- en zoutgehalte)

smaak

dierenwelzijn

etiketinformatie

Boek: Beter eten Gezond genieten, maar geen strikt dieet volgen? Met het boek Beter eten maak je makkelijk gezonde keuzes, zonder te diëten. Zo kun je binnen je huidige voedingspatroon zelf makkelijk gezonde keuzes maken. Boek bestellen

De beste knoflooksaus en whisky-cocktailsaus

Plus knoflooksaus

Beste uit de Test

Prijs: €0,90 (250 ml)

Testoordeel: 7,5

Plus kwam als één van de lekkerste uit de smaaktest. Deze saus werd door het smaakpanel van 65 liefhebbers omschreven als ‘lekker romig’ en 'heeft een goeie knoflooksmaak’. Met 6 gram suiker per 100 ml bevat deze saus relatief weinig suiker.

Lidl Kania frisse knoflooksaus

Beste Koop

Prijs: €0,90 (300 ml)

Testoordeel: 6,9

Deze saus heeft een prima smaak en er is met mate suiker en zout toegevoegd. De proevers beschreven de smaak als ‘zacht en romig’ maar de saus blijkt wel wat dik te zijn. Opmerkelijk: hij bevat de minste knoflook van allemaal.

Plus whisky-cocktailsaus

Beste uit de Test én Beste Koop

Prijs: €0,90 (250 ml)

Testoordeel: 7,5

Van alle sauzen uit de test bevat deze het minste suiker. Proevers vonden de saus ‘lekker pittig en romig’.

Overige geteste merken

De overige knoflooksauzen die we testten zijn van de merken: Calvé, Trophy (Aldi), Jumbo, Bionova, Remia (knoflooksaus en verse knoflooksaus), Gouda's Glorie, Albert Heijn, Heinz en Oliehoorn.

Ook testten we de volgende merken whisky-cocktailsauzen: Calvé, Albert Heijn, Yidriz, Bionova, Trophy (Aldi), Jumbo, Remia (whisky cocktailsaus en whisky cocktailsaus malt whisky), Kania (Lidl) en D&L.

Benieuwd hoe deze merken scoren? Lees het volledige artikel over sauzen (pdf, alleen voor leden).

Hoe gezond zijn de sauzen?

Alle sauzen bevatten een flinke schep suiker: tot wel 13%. Los van de smaakmakers lijken de sauzen erg op elkaar. De basis bestaat uit water, olie, azijn en meestal eigeel en mosterd. Een soort light mayonaise dus. De sauzen zijn best vet, maar gelukkig gaat het hier om olie waarin vooral gezonde onverzadigde vetten zitten. Gemiddeld bevat een lepel van de geteste sauzen zo’n 50 calorieën. Ter vergelijking: volvette mayo bevat het dubbele.

Hoe gezond is knoflook?

Knoflook is niet alleen uniek vanwege de smaak, het staat ook bekend als gezond. Allicine is de belangrijkste actieve stof in knoflook. Er worden veel heilzame effecten aan toegeschreven. Zo zou het goed zijn voor hart- en bloedvaten en zou het ontstekingsremmend werken. Hier is geen gedegen wetenschappelijk bewijs voor. En hoe dan ook, het zou de sauzen niet veel gezonder maken omdat de hoeveelheid knoflook tegenvalt.

De smaakmakers: knoflook en whisky

Meestal gaat om slechts een vleugje knoflook of whisky. Onze proevers lijkt dit niets te deren, want de sauzen smaken tóch naar knoflook of whisky.

Whisky

De whisky-cocktailsaus van Aldi smaakt het meest naar whisky, terwijl er maar 0,6% whisky in zit. Remia heeft met 2,7% het hoogste whisky gehalte, maar niet de sterkste whiskysmaak volgens de proevers. Dat fabrikanten weinig whisky toevoegen is niet heel verassend, het is namelijk een duur ingrediënt. Naast whisky worden ook andere smaakmakers gebruikt zoals worcestersaus.

Garnalencocktail maken met whiskysaus? Lees eerst waar je het best Hollandse garnalen kunt halen.

Knoflook

De knoflooksaus van Calvé, met 4% knoflook, heeft de sterkste knoflooksmaak. Sterker dan concurrent Remia die veruit de meeste (7,2%) knoflook heeft toegevoegd. Meestal wordt er gedroogde knoflook gebruikt, soms verse (Remia, Gouda’s Glorie, Bionova). Vaak komt de smaak ook van toegevoegde (knoflook) aroma’s. Verder wordt er vaak nog bieslook of peterselie toegevoegd.

Tip: weg met de knoflookgeur. Kauwen op een rauwe appel, rauwe sla of muntblaadjes helpt tegen een knoflookadem. Melk drinken helpt ook, vooral als je dat tijdens het eten doet. Of dit lekker is, is een andere vraag.

Biologische sauzen van Bionova missen smaak

Het merk Bionova van Ekoplaza sloeg de plank tweemaal mis. Zowel bij de knoflook- als de whisky-cocktailsauzen eindigde het merk onderaan. Dit kwam vooral doordat de smaak zwaar onder de maat was. Zo bleek de cocktailsaus nauwelijks naar whisky te smaken. Ook was de saus te dun en niet lekker romig. De knoflooksaus had sowieso weinig smaak.

Dierenwelzijn: voornamelijk scharreleieren

Knoflook-en cocktailsaus bevatten meestal eigeel, vaak van scharrelkippen. Bionova (Ekoplaza) gebruikt als enige biologische eieren. Heinz Jumbo en Plus maken knoflooksaus zonder eigeel. Meer informatie over keurmerken op eieren vind je op de website van Wakker Dier.

Lees ook: