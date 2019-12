Mmmelkchocolade...

Test|Er is steeds meer melkchocolade verkrijgbaar in de supermarkt, dus als consument heb je steeds meer te kiezen. Reden voor ons om een smaaktest van melkchocolade te houden. De uitkomsten zijn soms opvallend. Uiteraard letten we niet alleen op smaak, maar óók op duurzaamheid.