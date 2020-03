Snacken met vegetarische frikandellen

Smaakt het naar frikandel?

De textuur komt aardig in de buurt van een gewone frikandel, al is het wat compacter. De smaak is een beetje ondefinieerbaar. Net als bij een echte frikandel. Niet superlekker, maar ook niet verkeerd. Misschien een kwestie van wennen? Het verschil met de vleesvariant proeven we minder goed als we er een frikandel speciaal van maken (met een flike portie ui, frietsaus en curry).

Wat zijn vegetarische frikandellen?

Het is een snack op basis van soja- en tarwe-eiwit. De frikandellen zijn een redelijk makkelijk alternatief voor een vleesfrikandel. Maar het blijft een snack, dus gezond is het niet. Je bereidt de vegetarische frikandellen in de oven of airfryer. Ze zijn per 5 stuks te koop bij Albert Heijn voor €3,49 per (300 gram).

Bereiding

Als je een airfryer hebt kun je met deze frikandellen snel je 'lekkere trek' bevredigen. Even voorverwarmen, de frikandellen 5 minuutjes verhitten op 200 °C, en aanvallen maar. In de oven duurt het iets langer: 8 à 10 minuten op 220 °C. Voel je toch de behoefte in vet te frituren? Niet doen. Daar zijn deze frikandellen niet geschikt voor.

Voedingswaarde

Naast smaak keken we naar de voedingswaarde. Hiervoor vergeleken we de vega frikandel met de vleesvariant voor in de airfryer en oven van hetzelfde merk.

Duurzaam

Frikandellen bestaan meestal grotendeels uit kippenseparatorvlees en varkensspek. Seperatorvlees is restjes vlees dat machinaal van (kippen)botten worden verwijderd. Op zich best duurzaam, want dan wordt het niet verspild. Toch blijft een dieet op basis van plantaardig voedsel het duurzaamst. Vlees (af en toe) vervangen door een vegetarisch alternatief is voor het milieu daarom een goed idee.

Andere merken vegafrikandellen

Mora is niet het enige merk dat vegetarische frikandellen voor oven of airfyer verkoopt. Zo verkoopt Beckers Veggie oven frikandellen (Jumbo en Albert Heijn). Het merk &Samhoud (Plus) verkoopt mini groentefrikandellen.

