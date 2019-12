Verkooptrucs limonadesiroop

Vruchtenlimonadesiroop is er in 101 soorten en smaken. Fabrikanten doen er van alles aan hun merk eruit te laten springen. Meestal door middel van loze claims, verhullende ingrediëntennamen en mooie verpakkingen.

75% fruit: lijkt veel maar is het niet

Vaak staat voorop de fles het percentage fruit genoemd, meestal is dat iets van 75%. Dit lijkt veel, maar valt tegen. Het betekent namelijk dat driekwart van de fles bestaat uit vruchtensap, zoals sinaasappelsap. Een pak sinaasappelsap, dat voor 100% uit vruchtensap bestaat bevat dus meer sinaasappels dan een fles sinaasappelsiroop.

Vruchtensap uit concentraat

Meestal is dit het eerstgenoemde ingrediënt. Bedenk dat vruchtensap uit concentraat niet meer is dan doodgewoon ingedikt vruchtensap dat weer met water is aangelengd. Omdat je siroop zelf nogmaals aanlengt met water, drink je dus eigenlijk verdund en dus erg waterig vruchtensap met suiker.

Aardbeisiroop bevat vooral appel

Het klinkt gek maar in aardbei- of sinaasappelsiroop zit niet alleen maar aardbei of sinaasappel. In tegendeel; meestal is het appel dat de klok slaat. Zo bestaat het vruchtensap van Karvan Cévitam vooral uit appelsap en bevat het maar 10% aardbeiensap. De appel staat meestal niet afgebeeld op de voorkant maar de aardbei wel. Bekijk dus de ingrediënten op de achterkant van de fles. Het fruit dat als eerste genoemd wordt zit er het meest in.

Tomaat telt mee als fruit

Er zijn veel soorten vruchtenlimonadesiroop met tomaat. Net als appel is tomaat een goedkoop ingrediënt en wordt daarom veel gebruikt. De siroop wordt er ook nog eens extra dik van, zodat het extra fruitig lijkt. Hoewel veel mensen tomaat als groente zien is het technisch gezien inderdaad een fruit. Roosvicee vruchtenmix bestaat bijvoorbeeld voornamelijk uit tomatensap.

Let op het woord 'smaak'

Er bestaan vruchtenlimonadesiropen zonder fruit. Dit is te herkennen aan het woord 'smaak'. Dan staat er bijvoorbeeld op de verpakking 'limonadesiroop met aardbeiensmaak'. De smaak komt dan van een aroma.

Tip: siroop met echt fruit ligt bij de babyvoeding

De siroop met het meeste fruit staat niet in het siroopschap maar bij de babyvoeding. Daar staan de zogenoemde diksappen. Dit is siroop met 100% fruit en bevat geconcentreerd vruchtensap.

