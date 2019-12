Zeewierpasta: alternatief voor pasta?

Eerste indruk|Zeewier is niet alleen een match bij sushi, het is er nu ook voor de Italiaanse keuken. In de vorm van pasta wel te verstaan. Een goed idee? Wij doken dieper in het product en deden een klein smaakonderzoek met een panel vrijwilligers.

Wat vinden we ervan?

De zeewierpasta bleek verrassend neutraal van smaak. In combinatie met saus en andere ingrediënten viel de smaak snel weg. Of dit positief of negatief is, hangt ervan af in hoeverre je de smaak van zeewier kunt waarderen. Verder werd de structuur wat taai bevonden, maar dit is ook afhankelijk van hoe lang je het kookt/weekt. Over smaak valt te twisten, over geur minder zo bleek. Aan de bereiding bleek namelijk een geurtje te zitten, dit zorgde voor opmerkingen als ‘het ruikt naar rottend zeewier op het strand’ en ‘het ruikt naar zeewater’. Zelfs mensen die het product lekker vonden beoordeelden de geur als erg overheersend tijdens de bereiding. De geur in combinatie met smaak bleek de grootste afknapper. Toch waren veel mensen positief over het product, vooral omdat het als een gezonder alternatief wordt gezien. Zeewierpasta bevat immers relatief weinig koolhydraten waarvan we vaak te veel eten. En het bevat veel vezels waarvan we vaak juist weer te weinig binnenkrijgen. Ben je op een zoutarm dieet? Dan kun je beter niet te veel van dit product eten.

Wat is zeewierpasta?

De ingrediëntenlijst is lekker kort, zeewierpasta bestaat namelijk voor 100% uit zeewier. Het Nederlandse bedrijf Seamore introduceerde dit product als alternatief voor reguliere spaghetti en tagliatelle. Het zeewier is gedroogd daarom moet je het eerst koken of in koud water weken. Schrik niet, het water kleurt bruin tijdens het koken, dit is normaal. Qua samenstelling lijkt zeewierpasta weinig op gewone pasta.

Koolhydraatarm en vezelrijk

Zeewierpasta bevat ruim de helft minder koolhydraten dan reguliere tagliatelle en is daardoor een stuk minder calorierijk. Daarnaast bevat het aanzienlijk meer vezels. Op dit vlak wint zeewierpasta het zelfs gemakkelijk van volkoren spaghetti, het bevat ruim 4 keer zoveel vezels.

Veel zout

Het zoutgehalte schrikt in eerste instantie een beetje af, maar liefst 9.1 gram per 100 gram pasta! Echter, bij het proeven blijkt de zoute smaak wel mee te vallen, wellicht blijft een gedeelte van het zout in het water achter. Daarnaast eet je er geen 100 gram van. Voor een portie heb je zo’n 20 a 25 gram van de gedroogde pasta nodig. Dat is veel minder dan bij gewone pasta, dit komt doordat het zeewier veel water opneemt waardoor het volume toeneemt. Ook hoef je bij de bereiding van dit product geen zout toe te voegen, iets wat bij gewone pasta vaak wel gebeurt.

Vitaminen en mineralen

Het product bevat veel jodium, iets wat je normaal gesproken voornamelijk via brood binnen krijgt. Handig dus als je weinig brood eet. Verder zit er ook calcium, vitamine C en ijzer in. Doordat zeewieren en algen over het algemeen veel ijzer bevatten, net al vlees, worden ze steeds vaker als vleesalternatief gebruikt in bijvoorbeeld burgers.

Deze zeewierpasta is geschikt voor mensen die koolhydraatarm, glutenvrij, vegetarisch, of biologisch eten.

De prijs van zeewierpasta

Een zak van 100 gram kost €5. Dit is een stuk duurder dan reguliere pasta. Met 100 gram gedroogde zeewier maak je zo’n 4 porties volgens de verpakking. Doordat het zeewier zo uitzet blijken dit flinke porties te zijn.

