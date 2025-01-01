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ZEKUR zorgverzekering

ZEKUR vergoedingen

ZEKUR zorgverzekering
zekur

Overweeg je een ZEKUR zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van ZEKUR. De inhoud van de basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts, fysiotherapeut of psycholoog, dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende ZEKUR-verzekering.

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Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van ZEKUR vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een ZEKUR zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren. 

Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!

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Premies zorgverzekeringen Zekur 2026

Hieronder vind je de premies per maand van Zekur voor 2026 voor 18 jaar en ouder. Bij ZEKUR betaal je soms ook premie voor meeverzekerde kinderen.

Zekur   Maandpremie 2026
Basisverzekering Gewoon ZEKUR Zorg Basis (natura)   €155
Basisverzekering Gewoon ZEKUR Zorg Plus (combinatie)   €173,20
Extra ZEKUR Zorg   €39,25
Extra ZEKUR Fysiotherapie   €16,95
Buitenland   €4,50
Tand   €16,95

Vergoedingen van ZEKUR

ZEKUR zorgverzekering