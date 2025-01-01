CZ vergoedingen

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van CZ vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

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Premies zorgverzekeringen CZ 2026

Hieronder vind je de premies per maand van CZ voor 2026. Korting bij kwartaalbetaling (0,5%), halfjaarbetaling 1% en jaarbetaling 2%.