Overweeg je een UnitedConsumers zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van UnitedConsumers. De inhoud van de basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts, fysiotherapeut of psycholoog, dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende UnitedConsumers-verzekering.