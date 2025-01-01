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VGZ zorgverzekering

VGZ vergoedingen

VGZ zorgverzekering
VGZ

Overweeg je een VGZ zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van VGZ. De inhoud van de basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts, fysiotherapeut of psycholoog, dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende VGZ-verzekering.

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Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van VGZ vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een VGZ zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren. 

Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!

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Premies zorgverzekeringen VGZ 2026

Hieronder vind je de premies per maand van VGZ voor 2026. Korting bij jaarbetaling 1%.

VGZ   Maandpremie 2026
Basisverzekering Basis Keuze (natura)   €149,90
Basisverzekering Ruime Keuze (natura)   €154,25
Basisverzekering Eigen Keuze (combinatie)   €171,65
Aanvullend Instap   €6,50
Aanvullend Goed   €11,50
Aanvullend Beter   €28,50
Aanvullend Best   €47,60
Tand Instap   €9,50
Tand Goed   €15,85
Tand Beter   €28,85
Tand Best   €58,00

Vergoedingen van VGZ

VGZ zorgverzekering